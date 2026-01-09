Son Dakika | SDG ve HTŞ'nin çatıştığı Halep'te ateşkes ilan edildi

Son Dakika | SDG ve HTŞ'nin çatıştığı Halep'te ateşkes ilan edildi
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... Suriye'deki geçici HTŞ yönetimine bağlı Savunma Bakanlığı, SDG/YPG ile çatışmaların sürdüğü Halep'in Şeyh Maksud, Beni Zeyd ve Eşrefiye mahallelerinde saat 3.00 itibariyle ateşkes ilan edildiğini duyurdu.

Suriye'de 10 Mart mutabakatında anlaşma sağlanamaması üzerine devam eden gerginliklerin tırmanması üzerine Halep'te HTŞ ve SDG/YPG bir süredir çatışıyordu. Bu gece şiddetli şekilde devam eden çatışmalarda Şam yönetimi tek taraflı ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

Duyuruda, SDG/YPG unsurlarına sabah 9'a kadar kişisel silahlarıyla çekilebilecekleri bildirildi. SDG/YPG tarafından ise henüz bir açıklama yapılmadı.

SABAH 3'TEN İTİBAREN İLAN EDİLDİ

Şam geçici yönetimine bağlı Savunma Bakanlığı'ndan tek taraflı ilan edilen ateşkese ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Sivil mahallelerde yeni bir askeri gerilime sürüklenme ihtimalini engellemek için Savunma Bakanlığı Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd çevresinde saat 3.00'dan itibaren ateşkes ilan ettiğini duyurur.

'SABAH 9.00'A KADAR SÜRE VERİYORUZ'

Silahlı grupların 3.00'dan itibaren bu bölgeyi terk etmesini talep ediyoruz. Halep'teki silahlı gruplara tanınan süre cuma günü sabah 9.00'da bitecektir. Militanların bölgeden sadece kişisel silahlarıyla olmak üzere çıkmasına izin verilecektir. Bölgeyi terk edenlerin ülkenin kuzeydoğusuna ulaşana kadar güvenliklerinin bizim tarafından sağlanacağını teyit ediyoruz."

HTŞ yönetiminin Enformasyon Bakanı Hamza el-Mustafa tarafından yapılan açıklamada, SDG'nin sabah 9.00'a kadar çatışmaların yaşandığı mahallelerden çekilmesinin talep edildiği belirtildi.

Tom Barrack’tan HTŞ-SDG çatışmaları açıklamasıTom Barrack’tan HTŞ-SDG çatışmaları açıklaması

HTŞ ve İsrail ABD arabuluculuğunda anlaştı: İstihbarat ve ekonomik işbirliği yapılacakHTŞ ve İsrail ABD arabuluculuğunda anlaştı: İstihbarat ve ekonomik işbirliği yapılacak

HTŞ'Lİ BAKANDAN AÇIKLAMA

Hamza el-Mustafa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, askeri operasyonların sona erdiği ve ateşkes ilan edildiği duyuruldu. Açıklamada, SDG militanlarının kişisel silahlarıyla birlikte Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden kuzeydoğu bölgesine saat 9'a kadar çekilmeleri gerektiği belirtildi. Güvenlik ve istikrar, büyük şehir Halep'e geri döndü ve yerinden edilmiş sakinlerin onurlu ve güvenli bir şekilde geri dönmelerine olanak sağlandı."

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Fırtına İstanbul'u fena vurdu! Çatılar uçtu: Ağaçlar kökünden söküldü
İstanbul'da fırtına 'kasırga' sınırına dayandı: Ağaçları kökünden sökecek saat belli oldu
Kar bir kez daha İstanbul'a doğru yürüyor! Kritik saatler başladı: Meteorolojik harita İçişlerini de harekete geçirdi
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
Kuzeyden yola çıktı Türkiye'ye geliyor! Asıl kış bu tarihte başlayacak
İstanbulluları 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: Şiddetini artıra artıra vuracak
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
Emekli maaşlarını toparlayacak düzenlemeyi açıkladı: SGK Başuzmanı tek tek anlattı
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Dünya
İran protestoları hız kesmeden sürüyor: Valilik binası ateşe verildi ülkede internet kapatıldı
İran protestoları hız kesmeden sürüyor: Valilik binası ateşe verildi ülkede internet kapatıldı
Trump silah şirketlerini dün düşürdü bugün yükseltti
Trump silah şirketlerini dün düşürdü bugün yükseltti