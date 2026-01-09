Son Dakika | SDG ve HTŞ'nin çatıştığı Halep'te ateşkes ilan edildi

Suriye'de 10 Mart mutabakatında anlaşma sağlanamaması üzerine devam eden gerginliklerin tırmanması üzerine Halep'te HTŞ ve SDG/YPG bir süredir çatışıyordu. Bu gece şiddetli şekilde devam eden çatışmalarda Şam yönetimi tek taraflı ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

Duyuruda, SDG/YPG unsurlarına sabah 9'a kadar kişisel silahlarıyla çekilebilecekleri bildirildi. SDG/YPG tarafından ise henüz bir açıklama yapılmadı.

SABAH 3'TEN İTİBAREN İLAN EDİLDİ

Şam geçici yönetimine bağlı Savunma Bakanlığı'ndan tek taraflı ilan edilen ateşkese ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Sivil mahallelerde yeni bir askeri gerilime sürüklenme ihtimalini engellemek için Savunma Bakanlığı Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd çevresinde saat 3.00'dan itibaren ateşkes ilan ettiğini duyurur.

'SABAH 9.00'A KADAR SÜRE VERİYORUZ'

Silahlı grupların 3.00'dan itibaren bu bölgeyi terk etmesini talep ediyoruz. Halep'teki silahlı gruplara tanınan süre cuma günü sabah 9.00'da bitecektir. Militanların bölgeden sadece kişisel silahlarıyla olmak üzere çıkmasına izin verilecektir. Bölgeyi terk edenlerin ülkenin kuzeydoğusuna ulaşana kadar güvenliklerinin bizim tarafından sağlanacağını teyit ediyoruz."

HTŞ yönetiminin Enformasyon Bakanı Hamza el-Mustafa tarafından yapılan açıklamada, SDG'nin sabah 9.00'a kadar çatışmaların yaşandığı mahallelerden çekilmesinin talep edildiği belirtildi.

Tom Barrack’tan HTŞ-SDG çatışmaları açıklaması

HTŞ ve İsrail ABD arabuluculuğunda anlaştı: İstihbarat ve ekonomik işbirliği yapılacak

HTŞ'Lİ BAKANDAN AÇIKLAMA

Hamza el-Mustafa açıklamasında şu ifadeleri kullandı: