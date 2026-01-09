Son Dakika | SDG ve HTŞ'nin çatıştığı Halep'te ateşkes ilan edildi
Suriye'de 10 Mart mutabakatında anlaşma sağlanamaması üzerine devam eden gerginliklerin tırmanması üzerine Halep'te HTŞ ve SDG/YPG bir süredir çatışıyordu. Bu gece şiddetli şekilde devam eden çatışmalarda Şam yönetimi tek taraflı ateşkes ilan ettiğini duyurdu.
Duyuruda, SDG/YPG unsurlarına sabah 9'a kadar kişisel silahlarıyla çekilebilecekleri bildirildi. SDG/YPG tarafından ise henüz bir açıklama yapılmadı.
SABAH 3'TEN İTİBAREN İLAN EDİLDİ
Şam geçici yönetimine bağlı Savunma Bakanlığı'ndan tek taraflı ilan edilen ateşkese ilişkin şu açıklama yapıldı:
"Sivil mahallelerde yeni bir askeri gerilime sürüklenme ihtimalini engellemek için Savunma Bakanlığı Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd çevresinde saat 3.00'dan itibaren ateşkes ilan ettiğini duyurur.
'SABAH 9.00'A KADAR SÜRE VERİYORUZ'
Silahlı grupların 3.00'dan itibaren bu bölgeyi terk etmesini talep ediyoruz. Halep'teki silahlı gruplara tanınan süre cuma günü sabah 9.00'da bitecektir. Militanların bölgeden sadece kişisel silahlarıyla olmak üzere çıkmasına izin verilecektir. Bölgeyi terk edenlerin ülkenin kuzeydoğusuna ulaşana kadar güvenliklerinin bizim tarafından sağlanacağını teyit ediyoruz."
HTŞ yönetiminin Enformasyon Bakanı Hamza el-Mustafa tarafından yapılan açıklamada, SDG'nin sabah 9.00'a kadar çatışmaların yaşandığı mahallelerden çekilmesinin talep edildiği belirtildi.
HTŞ'Lİ BAKANDAN AÇIKLAMA
Hamza el-Mustafa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, askeri operasyonların sona erdiği ve ateşkes ilan edildiği duyuruldu. Açıklamada, SDG militanlarının kişisel silahlarıyla birlikte Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden kuzeydoğu bölgesine saat 9'a kadar çekilmeleri gerektiği belirtildi. Güvenlik ve istikrar, büyük şehir Halep'e geri döndü ve yerinden edilmiş sakinlerin onurlu ve güvenli bir şekilde geri dönmelerine olanak sağlandı."