HTŞ ve İsrail ABD arabuluculuğunda anlaştı: İstihbarat ve ekonomik işbirliği yapılacak

HTŞ ve İsrail ABD arabuluculuğunda anlaştı: İstihbarat ve ekonomik işbirliği yapılacak
Yayınlanma:
İsrail ve Suriye'deki geçici HTŞ yönetimi arasında devam eden güvenlik görüşmelerinde kısmi bir anlaşmaya varıldı. Arabuluculuğu yürüten ABD tarafından açıklanana göre Şam ve Tel Aviv istihbarat ve ekonomik konularda işbirliği yapılması konusunda anlaşmaya vardı.

İsrail ve Şam'daki geçici HTŞ yönetimi, Paris'te ABD'nin arabuluculuğunda yapılan görüşmelerde istihbarat ve ticari konularda koordinasyon sağlamak üzere bir iletişim mekanizması kurulması konusunda anlaşmaya vardı. Üç ülkenin, anlaşmasıyla ilgili ortak açıklamayı ABD Dışişleri Bakanlığı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasında iki ülkenin ABD'nin gözetiminde “istihbarat paylaşımı, askeri gerilimin azaltılması, diplomatik ilişkiler ve ticari fırsatlar konusunda acil ve sürekli koordinasyonu kolaylaştırmak” için iletişim mekanizmasını kullanacağı belirtildi.

İSRAİL-SURİYE EKONOMİK İLİŞKİLERİNE ODAKLANILDI

İsrail'in Suriye'deki askeri faaliyetlerini askıya almayı kabul edip etmediğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Tel Aviv tarafı, görüşmelerde güvenlik konularının yanı sıra İsrail-Suriye ekonomik işbirliğine odaklanıldığını söyledi.

SURİYE 1974 ANLAŞMASINI CANLANDIRMAK İSTİYOR

Suriye devlet medyası, Paris'teki görüşmelerin 1973 Orta Doğu savaşından sonra İsrail ve Suriye arasında BM gözetiminde bir tampon bölge kurulmasını öngören 1974 tarihli ayrılık anlaşmasının yeniden canlandırılmasına odaklandığını bildirdi.

İSRAİL ESAD’DAN SONRA İHLALLERİNİ GENİŞLETTİ

İsrail ordusu, 8 Aralık 2024'te Esad'ın devrilmesinin ardından sınırın daha da ötesine ilerledi. İsrail ayrıca, Suriye'nin güneybatısındaki Dürzi dini azınlığı koruma bahanesiyle ülkeye saldırılar da gerçekleştirdi.

HTŞ lideri Şara itiraf etti: İsrail'den korkuyoruzHTŞ lideri Şara itiraf etti: İsrail'den korkuyoruz

İsrail'den HTŞ ile anlaşma açıklamasıİsrail'den HTŞ ile anlaşma açıklaması

HTŞ ESAD ÖNCESİ POZİSYONLARA DÖNÜLMESİNİ TALEP EDİYOR

Şam yönetimi, İsrail'in Esad devrilmeden önceki pozisyonlarına çekilmesini istiyor ve egemenliğini garanti altına alan ve iç işlerine müdahaleyi önleyen karşılıklı bir güvenlik çerçevesi talep ediyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
300 bin lirası olan yarı emekli olacak! 2026 faiz oranları değişti
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Uçaklarda yeni dönem! Hava yolu şirketleri ayakta yolcu taşıyacak
Tarihi belli oldu!
Uçaklarda artık ayakta yolcu gidecek
Yılı enflasyonun üstünde kazandırarak kapattılar: Borsada ses getiren hisseler belli oldu
Ne şeker ne tuz! Afiyetle zehirlenmenin en lezzetli yolu
Dünya
Venezuela: ABD'nin askeri müdahalesi sonucu en az 24 güvenlik gücü öldü
Venezuela: ABD'nin askeri müdahalesi sonucu en az 24 güvenlik gücü öldü
Grönland ve Danimarka’dan ABD’ye diplomatik temas talebi
Grönland ve Danimarka’dan ABD’ye diplomatik temas talebi