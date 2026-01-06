HTŞ ve İsrail ABD arabuluculuğunda anlaştı: İstihbarat ve ekonomik işbirliği yapılacak

İsrail ve Şam'daki geçici HTŞ yönetimi, Paris'te ABD'nin arabuluculuğunda yapılan görüşmelerde istihbarat ve ticari konularda koordinasyon sağlamak üzere bir iletişim mekanizması kurulması konusunda anlaşmaya vardı. Üç ülkenin, anlaşmasıyla ilgili ortak açıklamayı ABD Dışişleri Bakanlığı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasında iki ülkenin ABD'nin gözetiminde “istihbarat paylaşımı, askeri gerilimin azaltılması, diplomatik ilişkiler ve ticari fırsatlar konusunda acil ve sürekli koordinasyonu kolaylaştırmak” için iletişim mekanizmasını kullanacağı belirtildi.

İSRAİL-SURİYE EKONOMİK İLİŞKİLERİNE ODAKLANILDI

İsrail'in Suriye'deki askeri faaliyetlerini askıya almayı kabul edip etmediğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Tel Aviv tarafı, görüşmelerde güvenlik konularının yanı sıra İsrail-Suriye ekonomik işbirliğine odaklanıldığını söyledi.

SURİYE 1974 ANLAŞMASINI CANLANDIRMAK İSTİYOR

Suriye devlet medyası, Paris'teki görüşmelerin 1973 Orta Doğu savaşından sonra İsrail ve Suriye arasında BM gözetiminde bir tampon bölge kurulmasını öngören 1974 tarihli ayrılık anlaşmasının yeniden canlandırılmasına odaklandığını bildirdi.

İSRAİL ESAD’DAN SONRA İHLALLERİNİ GENİŞLETTİ

İsrail ordusu, 8 Aralık 2024'te Esad'ın devrilmesinin ardından sınırın daha da ötesine ilerledi. İsrail ayrıca, Suriye'nin güneybatısındaki Dürzi dini azınlığı koruma bahanesiyle ülkeye saldırılar da gerçekleştirdi.

HTŞ ESAD ÖNCESİ POZİSYONLARA DÖNÜLMESİNİ TALEP EDİYOR

Şam yönetimi, İsrail'in Esad devrilmeden önceki pozisyonlarına çekilmesini istiyor ve egemenliğini garanti altına alan ve iç işlerine müdahaleyi önleyen karşılıklı bir güvenlik çerçevesi talep ediyor.