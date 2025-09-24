HTŞ lideri Şara itiraf etti: İsrail'den korkuyoruz

HTŞ lideri Şara itiraf etti: İsrail'den korkuyoruz
Yayınlanma:
Geçici Şam yönetiminin lideri el Şara, BM Genel Kurulu kapsamında gittiği New York’ta katıldığı bir etkinlikte İsrail ile güvenlik anlaşması istediklerini belirtirken şu ifadeleri kullandı: “İsrail'e sorun çıkaran biz değiliz. Biz İsrail'den korkuyoruz.”

Suriye’deki geçici HTŞ yönetiminin lideri el Şara, BM Genel Kurulu'nda konuşma yapmasından bir gün önce, New York'ya Orta Doğu Enstitüsü'nün düzenlediği bir konferansa katıldı. Şara, Yedioth Ahronoth’un haberine göre İsrail ile bir güvenlik anlaşması yapılmazsa bölgedeki istikrarsızlığın devam edeceği uyarısında bulunurken “İsrail'e sorun çıkaran biz değiliz. Biz İsrail'den korkuyoruz” dedi.

‘BİZ İSRAİL’DEN KORKUYORUZ’

Burada yaptığı konuşmada İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırıları ve işgaline değinen Şara, 250'den fazla diplomat, gazeteci ve iş dünyası liderinin olduğu etkinlikte, "İsrail'e sorun çıkaran biz değiliz. Biz İsrail'den korkuyoruz. Endişeli olan biziz, onlar değil” ifadelerini kullandı.

Tel Aviv yönetiminin İsrail-Suriye arasındaki müzakereleri geciktirdiğini ve düzenli olarak Suriye hava sahasını ihlal ve topraklarını işgal ettiğini kaydeden Şara, Suriye'nin bölünmesine karşı olduğunu belirterek, “Ürdün baskı altında ve Suriye'nin bölünmesi konusundaki her türlü konuşma Irak ve Türkiye'ye zarar verecektir” dedi.

Suriye’de çatışmalar yine başladı: SDG/YPG ve HTŞ birbirine girdiSuriye’de çatışmalar yine başladı: SDG/YPG ve HTŞ birbirine girdi

‘HERKESE EŞİT MESAFEDE OLMAK İSTİYORUZ’

New York ziyaretini “Suriye'nin uluslararası topluma dönüşünün bir işareti” olarak nitelendiren Şara, Suriye'nin bölünmesinin komşularını istikrarsızlaştıracağını söyleyerek Süveyda'daki “geçmiş hataların” uzlaşmayla çözülmesi gerektiğini iddia etti. Şara, "Washington, Kürtlerin Suriye güçlerine entegre edilmesine yardımcı olabilir. Komşu ülkelerin güvenliği Suriye'nin istikrarına bağlıdır. Yalnızca güç kullanmak İsrail'e barış getirmez” ifadelerini kullandı.

"Kimseyi tehdit etmeyeceğimizi söyledik. Şam'ın kurtarılmasından bu yana bir milyon kişi geri döndü. Suriye'nin eski durumuna dönmesinden kimse fayda sağlamaz. Herkese eşit mesafede olmak istiyoruz.”

ABD’Lİ BÜYÜKELÇİDEN ANLAŞMA YAKIN AÇIKLAMASI

HTŞ lideri Şara resmen açıkladı: İsrail Suriye’ye savaş ilan ettiHTŞ lideri Şara resmen açıkladı: İsrail Suriye’ye savaş ilan etti

Bu açıklamalardan kısa bir süre önce, ABD'nin Suriye ve Lübnan Büyükelçisi Thomas Burk, Suriye ile İsrail'in bir anlaşma imzalamaya yakın olduğunu söyledi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

İlkin Aydın'la ilgili skandal iddia: Gerçek ortaya çıktı
Satılık ve kiralık fiyatlarında yükselişin ayak sesleri: Tarih vererek açıkladılar
Sıcak havalar zorluyor: Yeni rapor yayımlandı
Yeni rapor yayımlandı
Yağmur yok, sıcak havalar zorluyor
Sıra Mansur Yavaş’a mı geldi?
Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünya
50 metrelik çukur bir anda ortaya çıktı: Hastane tahliye edildi
50 metrelik çukur bir anda ortaya çıktı: Hastane tahliye edildi
Analistler: Polonya NATO’nun üçüncü büyük ordusu ancak iki ölümcül eksiği var
Analistler: Polonya NATO’nun üçüncü büyük ordusu ancak iki ölümcül eksiği var