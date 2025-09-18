HTŞ lideri Şara resmen açıkladı: İsrail Suriye’ye savaş ilan etti

HTŞ lideri Şara resmen açıkladı: İsrail Suriye’ye savaş ilan etti
Yayınlanma:
Suriye’deki geçici HTŞ yönetiminin lideri el Şara İsrail ile güvenlik anlaşması imzalamak için devam eden müzakerelerin “önümüzdeki günlerde” sonuç verebileceğini söyledi. Ayrıca İsrail’in Şam’daki cumhurbaşkanlığı sarayını vurmasının “savaş ilanı” olduğunu ancak Suriye’nin görüşmeler sebebiyle misilleme yapmaktan “şimdilik kaçındığını” söyledi.

Şara, Şam'da gazetecilere verdiği demeçte, İsrail ile yapılacak güvenlik anlaşmasının “bir zorunluluk” olduğunu ve Suriye'nin hava sahası ile toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi ve Birleşmiş Milletler tarafından denetlenmesi gerektiğini belirtti.

LONDRA’DA SURİYE-İSRAİL GÖRÜŞMESİ

Şam ve Tel Aviv , geçici yönetimin İsrail'in hava saldırılarının durdurulmasını ve Suriye'nin güneyine giren İsrail askerlerinin çekilmesini sağlayacağını umduğu bir anlaşmaya varmak için görüşmeler yürütüyor.

Taraflar çarşamba günü Londra'da ABD'nin arabuluculuğunda bir toplantı düzenledi. Toplantı beş saat sürdü.

Dürziler ABD-HTŞ planını reddetti Süveyda için özerklik talebini yinelediDürziler ABD-HTŞ planını reddetti Süveyda için özerklik talebini yineledi

İSRAİL 400 KERE SURİYE’YE GİRDİ

Habere göre, Şam’daki Dışişleri Bakanı el Şeybani, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'e, İsrail'in güvenlik düzenlemesi önerisine Suriye'nin yanıtını sundu.

HTŞ lideri İsrail'in, 8 Aralık'ta eski Suriye lideri Beşar Esad'ın devrilmesinden bu yana Suriye'ye 1.000'den fazla hava saldırısı düzenlediğini ve 400'den fazla kara harekatı gerçekleştirdiğini söyledi.

‘İSRAİL ABD POLİTİKASIYLA ÇELİŞİYOR’

Şara, İsrail'in eylemlerinin, “çok tehlikeli” olduğunu söyledi. İstikrarlı ve birleşik bir Suriye politikası izleme yönündeki Amerikan politikasıyla çeliştiğini belirtti.

Şam yönetiminin lideri, Suriye'nin İsrail birliklerinin çekilmesini istediğini, ancak İsrail'in rejim değişikliğinden sonra işgal ettiği konumlarda, Hermon Dağı'nın Suriye tarafı da dahil olmak üzere, kalmak istediğini söyledi.

‘TEMMUZ AYINDAKİ ANLAŞMAYI SÜVEYDA BOZDU’

İsrailli bakanlar, İsrail'in bu bölgelerin kontrolünü elinde tutmayı planladığını açıkça dile getirdiler.

Tel Aviv ve HTŞ bugün masaya oturacak: İsrail İran’a girmeye hazırlanıyor!Tel Aviv ve HTŞ bugün masaya oturacak: İsrail İran’a girmeye hazırlanıyor!

Şara ayrıca Suriye ve İsrail arasında anlaşmanın temmuz ayında yakın olduğunu ancak Süveyda’daki olayların bu süreci bozduğunu söyledi.

‘ŞAM’A SALDIRI SAVAŞ İLANIYDI’

HTŞ lideri çarşamba günü, Suriye’de cumhurbaşkanlığı sarayının yakınındaki saldırıları “bir mesaj değil, savaş ilanı” olarak nitelendirdi ve Suriye'nin müzakereleri sürdürmek için askeri olarak yanıt vermekten hala kaçındığını söyledi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Tapu sahipleri dikkat! Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
Tapu sahipleri dikkat!
Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Evinizde otururken aniden karanlıkta kalabilirsiniz: 22 ilçe için uyarı geldi tedbirinizi alın
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
Dünya
Fransa halkı hükümete karşı ayakta: 800 bin kişi sokaklara dökülüyor
Fransa halkı hükümete karşı ayakta: 800 bin kişi sokaklara dökülüyor
Trump’ın gitmesini bekliyorlar: İngiltere Filistin hamlesinin tarihini açıkladı
Trump’ın gitmesini bekliyorlar: İngiltere Filistin hamlesinin tarihini açıkladı
Düşen uçakta 260 kişi ölmüştü: Aileler harekete geçti
Düşen uçakta 260 kişi ölmüştü: Aileler harekete geçti