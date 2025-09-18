HTŞ lideri Şara resmen açıkladı: İsrail Suriye’ye savaş ilan etti

Şara, Şam'da gazetecilere verdiği demeçte, İsrail ile yapılacak güvenlik anlaşmasının “bir zorunluluk” olduğunu ve Suriye'nin hava sahası ile toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi ve Birleşmiş Milletler tarafından denetlenmesi gerektiğini belirtti.

LONDRA’DA SURİYE-İSRAİL GÖRÜŞMESİ

Şam ve Tel Aviv , geçici yönetimin İsrail'in hava saldırılarının durdurulmasını ve Suriye'nin güneyine giren İsrail askerlerinin çekilmesini sağlayacağını umduğu bir anlaşmaya varmak için görüşmeler yürütüyor.

Taraflar çarşamba günü Londra'da ABD'nin arabuluculuğunda bir toplantı düzenledi. Toplantı beş saat sürdü.

Dürziler ABD-HTŞ planını reddetti Süveyda için özerklik talebini yineledi

İSRAİL 400 KERE SURİYE’YE GİRDİ

Habere göre, Şam’daki Dışişleri Bakanı el Şeybani, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'e, İsrail'in güvenlik düzenlemesi önerisine Suriye'nin yanıtını sundu.

HTŞ lideri İsrail'in, 8 Aralık'ta eski Suriye lideri Beşar Esad'ın devrilmesinden bu yana Suriye'ye 1.000'den fazla hava saldırısı düzenlediğini ve 400'den fazla kara harekatı gerçekleştirdiğini söyledi.

‘İSRAİL ABD POLİTİKASIYLA ÇELİŞİYOR’

Şara, İsrail'in eylemlerinin, “çok tehlikeli” olduğunu söyledi. İstikrarlı ve birleşik bir Suriye politikası izleme yönündeki Amerikan politikasıyla çeliştiğini belirtti.

Şam yönetiminin lideri, Suriye'nin İsrail birliklerinin çekilmesini istediğini, ancak İsrail'in rejim değişikliğinden sonra işgal ettiği konumlarda, Hermon Dağı'nın Suriye tarafı da dahil olmak üzere, kalmak istediğini söyledi.

‘TEMMUZ AYINDAKİ ANLAŞMAYI SÜVEYDA BOZDU’

İsrailli bakanlar, İsrail'in bu bölgelerin kontrolünü elinde tutmayı planladığını açıkça dile getirdiler.

Tel Aviv ve HTŞ bugün masaya oturacak: İsrail İran’a girmeye hazırlanıyor!

Şara ayrıca Suriye ve İsrail arasında anlaşmanın temmuz ayında yakın olduğunu ancak Süveyda’daki olayların bu süreci bozduğunu söyledi.

‘ŞAM’A SALDIRI SAVAŞ İLANIYDI’

HTŞ lideri çarşamba günü, Suriye’de cumhurbaşkanlığı sarayının yakınındaki saldırıları “bir mesaj değil, savaş ilanı” olarak nitelendirdi ve Suriye'nin müzakereleri sürdürmek için askeri olarak yanıt vermekten hala kaçındığını söyledi.