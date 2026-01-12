Trump kendini 'Venezuela Başkanı' olarak paylaştı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ülkesinin başkenti Karakas’tan ABD tarafından kaçırılmasının ardından ABD Başkanı Trump yönetiminin tartışmalı hamleleri devam ediyor.

ABD Başkanı, son olarak sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social üzerinden kendini Venezuela Devlet Başkan Vekili olarak gösteren bir görsel paylaştı.

TRUMP BİR KEZ DAHA ‘KONTROL BENDE’ DEDİ

Görsel, Trump ile Dışişleri Bakanı Rubio’nun birbiriyle çelişen açıklamalarının ardından yaşanan son gelişme oldu. Buna göre, Rubio, ABD’nin baskı yoluyla Venezuela’nın yeni yönetimini “zorladıkları” şeklindeki açıklamalarına karşı Trump, Venezuela’nın kontrolünün kendisinde olduğunu söylüyordu.

RUBİO-TRUMP ÇELİŞKİSİ

Bu ayrıca Rubio'nun ABD'nin Venezuela'nın günlük yönetimini üstlenmeye niyetli olmadığı ve yakalanan lider Nicolás Maduro'nun altlarının liderlik pozisyonlarında kalmasına izin vereceği yönündeki açıklamasıyla da doğrudan çelişki yarattı.

‘VENEZUELA DEVLET BAŞKAN VEKİLİ VE ABD BAŞKANI’

11 Aralık Pazar günü Truth Social'da yayınlanan gönderide, Trump'ın resmî portresi “Venezuela'nın Geçici Başkanı, Görev Süresi Ocak 2026” ibaresiyle birlikte yer alıyor. Ayrıca, 20 Ocak 2025'te göreve başlayan 45. ve 47. ABD Başkanı olarak da tanımlanıyor.

NE OLMUŞTU

Bu ayın başlarında ABD, Venezuela'ya karşı “büyük çaplı” bir saldırı düzenledi ve Nicolas Maduro'yu kaçırdı. Maduro, eşi Cilia Flores ile birlikte New York'a uçuruldu ve burada uyuşturucu terörizmi komplosu suçlamasıyla yargılandı.

‘VENEZUELA’YI ABD YÖNETECEK’

Trump geçen pazar günü, ABD'nin “güvenli, uygun ve adil bir geçiş yapılana kadar Venezuela'yı yöneteceğini” söyledi.

“Venezuelalıların çıkarlarını gözetmeyen başka birinin Venezuela'yı ele geçirmesine izin veremeyiz.”

Venezuela Başkan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Delcy Rodriguez, geçen hafta ülkenin geçici başkanı olarak resmen yemin etti.

Trump, Venezuela'daki geçici yetkililerin 30 ila 50 milyon varil “yüksek kaliteli, yaptırım uygulanan petrol”ü ABD'ye teslim edeceğini ve bu petrolün piyasa fiyatından satılacağını söylemişti.