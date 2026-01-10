Trump petrol şirketleriyle Venezuela’yı görüştü: 30 milyon varil petrol yolda

Halktv.com.tr - Serra Karaçam - Washington D.C.

Trump, Venezuela’ya yatırım yapan Amerikan şirketlerinin güvenlik garantileri alacağını vurguladı ve bu adımı, ülkedeki boşluğu doldurabilecek Rusya veya Çin’e fırsat vermemek olarak niteledi.

4 milyar $ değerinde 30 milyon varil petrol aldıklarını, petrolün yolda olduğunu ifade eden Trump petrol şirketlerinin yatırım yapacağını aktardı. “Paranın bir kısmı biz bir kısmı Venezuelaya gidecek” ifadesini kullandı.

Toplantıda Trump, ABD’nin çıkarlarını ilerletmek için ekonomik, askeri ve siyasi araçları birleştirme yaklaşımını yineledi. “Eğer Grönland’ı almazsak, başkaları alır. İran’daki durumu da yakından izliyoruz,” dedi.

Başkan ayrıca Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ile süren diplomatik görüşmelere ve Venezuela geçici yönetimiyle planlanan toplantılara dikkat çekti.

Toplantının Trump yönetiminin özel sektör yatırımlarını stratejik enerji pazarları üzerinden ABD dış politikasına entegre etme kararlılığını gösterdiğini ve Amerikan gücü ve küresel üstünlük anlatısını pekiştirdiğini belirtiyor.

Toplantı sırasında Senatör Marco Rubio, Başkan Trump’a sadece kendisinin görmesi için hazırlanmış bir notu gizlice verdi. Trump ise notu özel tutmak yerine herkesin önünde yüksek sesle okudu.

Notta "Chevron’a geri dön, bir şey konuşmak istiyorlar." yazıyordu.

Trump’ın notu yüksek sesle okuması toplantıya mizahi bir unsur eklesede unutkanlık yorumlarına yol açtı ve özel iletişimleri bile kamusala dönüştürme eğilimini ortaya koydu.