Trump petrol şirketleriyle Venezuela’yı görüştü: 30 milyon varil petrol yolda

Trump petrol şirketleriyle Venezuela’yı görüştü: 30 milyon varil petrol yolda
Yayınlanma:
Başkan Donald Trump, Nicolás Maduro’nun iktidardan uzaklaştırılmasının ardından, Amerikan petrol şirketlerinin Venezuela’daki yatırımlarını görüşmek üzere Beyaz Saray’da üst düzey enerji yöneticileriyle bir araya geldi.

Halktv.com.tr - Serra Karaçam - Washington D.C.

Trump, Venezuela’ya yatırım yapan Amerikan şirketlerinin güvenlik garantileri alacağını vurguladı ve bu adımı, ülkedeki boşluğu doldurabilecek Rusya veya Çin’e fırsat vermemek olarak niteledi.

4 milyar $ değerinde 30 milyon varil petrol aldıklarını, petrolün yolda olduğunu ifade eden Trump petrol şirketlerinin yatırım yapacağını aktardı. “Paranın bir kısmı biz bir kısmı Venezuelaya gidecek” ifadesini kullandı.

Toplantıda Trump, ABD’nin çıkarlarını ilerletmek için ekonomik, askeri ve siyasi araçları birleştirme yaklaşımını yineledi. “Eğer Grönland’ı almazsak, başkaları alır. İran’daki durumu da yakından izliyoruz,” dedi.
Başkan ayrıca Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ile süren diplomatik görüşmelere ve Venezuela geçici yönetimiyle planlanan toplantılara dikkat çekti.

Toplantının Trump yönetiminin özel sektör yatırımlarını stratejik enerji pazarları üzerinden ABD dış politikasına entegre etme kararlılığını gösterdiğini ve Amerikan gücü ve küresel üstünlük anlatısını pekiştirdiğini belirtiyor.

Toplantı sırasında Senatör Marco Rubio, Başkan Trump’a sadece kendisinin görmesi için hazırlanmış bir notu gizlice verdi. Trump ise notu özel tutmak yerine herkesin önünde yüksek sesle okudu.

Notta "Chevron’a geri dön, bir şey konuşmak istiyorlar." yazıyordu.

Trump’ın notu yüksek sesle okuması toplantıya mizahi bir unsur eklesede unutkanlık yorumlarına yol açtı ve özel iletişimleri bile kamusala dönüştürme eğilimini ortaya koydu.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
İşte tüm emeklilerin AKP'ye sorduğu o soru!
Sadettin Saran kayıtsız kalmadı: Musaba'ya lüks araç yolda
ATV'den Süper Kupa öncesi logo krizi: Tepkiler üzerine geri adım attı ama yine olmadı
Süper Kupa ATV'nin aklını karıştırdı
Kredi şartları değişti: Bankalar artık hesap hareketlerini 'röntgen' gibi çekiyor
Dünya
Trump: Kolombiya Başkanı Petro ile görüşmek için sabırsızlanıyorum
Trump: Kolombiya Başkanı Petro ile görüşmek için sabırsızlanıyorum
ABD'den Suriye hamlesi: Barrack Şam'a gönderildi
ABD'den Suriye hamlesi: Barrack Şam'a gönderildi