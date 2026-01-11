ABD’den Venezuela’daki vatandaşlarına çağrı: Derhal ayrılın!

ABD'den Venezuela'daki vatandaşlarına çağrı: Derhal ayrılın!
ABD Dışişleri Bakanlığı güvenlik durumunun belirsizliğini koruduğunu belirterek ABD vatandaşlarının derhal Venezuela’dan ayrılmasını istedi.

ABD Venezuela'daki vatandaşlarından derhal Venezuela’dan ayrılmasını istedi.

Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, Venezuela’da bulunan vatandaşlarından güvenlik durumunun belirsizliği nedeniyle uluslararası uçuşlar başlar başlamaz ülkeden ayrılmalarını istedi.

Açıklamada, vatandaşlara ülkeden ayrılırken yolculuk öncesi tedbir almaları ve çevrelerine karşı dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.

'MİLİS GRUPLARA DİKKAT' UYARISI

Açıklamada, bazı silahlı milis gruplarının, “colectivos” olarak bilinen yapıların, yollarda kontrol noktaları kurup araçları durdurarak ABD vatandaşlığına ya da ABD’ye destek verildiğine dair delil aradığı yönünde raporlar bulunduğu belirtildi.

Karayolu ile yapılacak olan seyahatlerde teyakkuz halinde olunması gerektiği belirtilen açıklamada, vatandaşlara hava yolu şirketlerinin duyurularını ve internet sitelerinitakip edilmesi çağrısı yapıldı.

Karayoluyla seyahatlerde teyakkuzda olunması ve dikkatli davranılması gerektiği ifade edilen açıklamada, hava yolu şirketlerinin duyuruları ile internet sitelerinin güncel bilgiler için takip edilmesi çağrısı yapıldı.

"SEVİYE 4: SEYAHAT ETMEYİN"

Venezuela’nın, ABD’nin seyahat uyarı sisteminde en yüksek seviye olan “Seviye 4: Seyahat Etmeyin” kategorisinde yer aldığı hatırlatılan açıklamada; ABD vatandaşlarının ülkede haksız gözaltı, gözaltında işkence, terörizm, adam kaçırma, yerel yasaların keyfi uygulanması, suç oranlarının yüksekliği, sivil huzursuzluk ve yetersiz sağlık altyapısı gibi ciddi risklerle karşı karşıya olduğu belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Venezuela’da bulunan ABD vatandaşlarına Akıllı Seyahatçi Kayıt Programı (STEP) üzerinden kayıt yaptırmaları ve güvenlik güncellemelerini takip etmeleri tavsiyesinde bulundu.

