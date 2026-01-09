ABD Başkanı Donald J. Trump, Venezuela’ya ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Trump, Venezuela yönetiminin çok sayıda siyasi tutukluyu serbest bırakmasını “barış arayışının önemli ve akıllıca bir göstergesi” olarak nitelendirdi.

Trump, ABD ile Venezuela arasında özellikle petrol ve doğal gaz altyapısının yeniden inşası konusunda güçlü bir iş birliği yürütüldüğünü belirterek, bu sürecin her iki ülke için de “daha büyük, daha iyi ve daha modern” bir yapıyı hedeflediğini ifade etti.

"VENEZUELA'YA İKİNCİ SALDIRIYI İPTAL ETTİM"

Bu iş birliği nedeniyle daha önce gündemde olan ikinci saldırı dalgasını iptal ettiğini açıklayan Trump, söz konusu adımın artık gerekli görünmediğini söyledi. Ancak güvenlik gerekçesiyle bölgedeki tüm gemilerin yerlerinde kalmaya devam edeceğini de vurguladı.

Trump ayrıca, bugün Beyaz Saray’da büyük petrol şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geleceğini ve Venezuela’daki enerji altyapısına en az 100 milyar dolarlık yatırım yapılmasının planlandığını duyurdu.

Trump 'Venezuela' için yine 'petrol' dedi: Şirketler 100 milyar dolar harcayacakmış

Trump'ın sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı açıklama bu şekilde: