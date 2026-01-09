Trump 'Venezuela' için yine 'petrol' dedi: Şirketler 100 milyar dolar harcayacakmış

Trump, Amerikan petrol şirketlerinin Venezuela’daki tüm petrol altyapısını yeniden inşa edeceğini belirterek, en az 100 milyar dolarlık yatırım yapılacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’ya ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, Amerikan petrol şirketlerinin ülkedeki enerji altyapısını baştan sona yenileyeceğini söyledi. Bu sürecin en az 100 milyar dolarlık bir yatırımı gerektireceğini vurgulayan Trump, Venezuela’nın son derece yüksek kalite ve miktarda petrol rezervine sahip olduğunu dile getirdi.

ABD basınına konuşan Trump, ABD askeri müdahalesinin ardından Venezüellalı muhalif lider Maria Corina Machado ile görüşüp görüşmeyeceği yönündeki soruya, gelecek hafta bir araya gelmeyi planladıklarını belirterek, “Onunla buluşmayı sabırsızlıkla bekliyorum” yanıtını verdi.

Trump silah şirketlerini dün düşürdü bugün yükselttiTrump silah şirketlerini dün düşürdü bugün yükseltti

"SEÇİM"İ İŞARET ETTİ

Venezuela’nın yeniden inşa edilmesi gerektiğini savunan Trump, ülkede uzun süredir sağlıklı bir seçim sürecinin işlemediğini öne sürdü.Trump, “Venezuela’da seçim yapamazlardı. Şu anda nasıl seçim yapılacağını bile bilmiyorlar. Nihayetinde seçimler yapılacak” açıklamasında bulundu.

BEYAZ SARAY'DA ŞİRKETLERLE TOPLANTI YAPACAK

Trump ayrıca Beyaz Saray’da petrol şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya geleceğini belirterek, bu şirketlerin Venezuela’daki tüm petrol altyapısını yeniden kuracağını ve bunun küresel enerji piyasaları açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

