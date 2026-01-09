Trump silah şirketlerini dün düşürdü bugün yükseltti

New York borsaları, önemli işgücü piyasası verileri öncesinde karışık bir seyir izleyerek kapandı. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,55 artışla 49.266,11 puana yükseldi. S&P 500 endeksi 6.921,36 puanda neredeyse sabit kalırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,44'lük kayıpla 23.480,02 puana geriledi.

BEKLENTİLER İSTİHDAM VERİSİNE KİLİTLENDİ

Piyasaların ana odağı, cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam raporuydu. Bu kritik veri öncesinde, 3 Ocak'ı bitiren haftada ilk kez işsizlik maaşı başvuruları 208 bine yükseldi. Tarım dışı işgücü verimliliği ise yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9 arttı.

TİCARET AÇIĞI DÜŞTÜ, ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Ekonomik göstergelerden dış ticaret açığı, ekim ayında 29,4 milyar dolarla Haziran 2009'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. New York Fed'in anketine göre ise tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi aralık ayında yüzde 3,4'e yükseldi.

SİLAH ŞİRKETLERİNDE TOPARLANMA

Savunma sektörü hisseleri, Başkan Trump'ın savunma bütçesiyle ilgili yeni açıklamalarının ardından değer kazandı. Lockheed Martin hisseleri yüzde 4,3, Northrop Grumman hisseleri yüzde 2,4 ve Kratos Defense hisseleri yüzde 13,8 yükseldi.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE DÜŞÜŞ

Savunma hisselerinin aksine, teknoloji sektöründe satış baskısı hakim oldu. Yapay zeka ile ilişkilendirilen Nvidia hisseleri yüzde 2,2, Broadcom hisseleri yüzde 3,2 ve Oracle hisseleri yüzde 1,7 değer kaybetti.