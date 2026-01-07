New York borsasında çifte rekor

New York borsası, haftanın ikinci işlem gününü geniş tabanlı alımlarla tamamladı. Yapay zekâ odaklı teknoloji şirketlerine yönelik iyimserlik, başlıca endeksleri tüm zamanların en yüksek seviyelerine taşıdı.

DOW JONES VE S&P 500 REKOR KIRDI

Kapanışta Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kazanarak %0,99 artışla 49.462,08 puana yükseldi. S&P 500 endeksi %0,62'lik artışla 6.944,82 puana, Nasdaq endeksi ise %0,65 kazançla 23.547,17 puana çıktı. Dow Jones ve S&P 500 endeksleri kapanışta rekor tazeledi.

CES 2026 TEKNOLOJİ HİSSELERİNİ ATEŞLEDİ

Las Vegas'ta devam eden CES 2026 fuarı, özellikle yapay zeka ve bellek sektöründeki şirketlere olan ilgiyi artırdı. Micron Technology hisseleri %10, Palantir Technologies %3,3 değer kazandı. Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın hafıza ihtiyacına yaptığı vurgunun ardından Sandisk hisseleri %27,6'lık bir yükseliş kaydetti.

MAKRO VERİLER VE FED YORUMLARI İZLENİYOR

Piyasaların odak noktasında, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere Fed'in politika sinyalleri yer alıyor. Bugün açıklanan hizmet sektörü PMI verisi 52,5'e gerileyerek genişlemenin yavaşladığını gösterdi. Fed yetkililerinden gelen açıklamalar ise karmaşık bir tablo çizdi: Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran 100 baz puanın üzerinde faiz indirimi öngörürken, Richmond Fed Başkanı Tom Barkin yüksek enflasyon ve artan işsizlik arasında hassas bir denge olduğunu vurguladı.