New York borsası Fed tutanaklarının ardından düştü

New York borsaları, yeni yıl arifesinde düşük işlem hacmi ve Federal Rezerv (Fed) tutanaklarının etkisiyle negatif seyretti. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,20 azalarak 48.367,06 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,14'lük düşüşle 6.896,23 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,24 değer kaybederek 23.419,08 puana indi.

FED TUTANAKLARI PİYASALARI ETKİLEDİ

Piyasaların odak noktası, Fed'in Aralık ayı toplantısına ait tutanaklardı. Tutanaklar, bazı Fed yetkililerinin faiz indiriminin ardından politikanın bir süre sabit tutulmasını uygun gördüğünü ortaya koydu. Yetkililerin çoğu, enflasyondaki düşüş devam ederse faiz indirimine devam edilebileceğini değerlendirdi. Para piyasaları, Fed'in Ocak toplantısında faizi büyük olasılıkla sabit bırakacağını öngörüyor.

New York borsası yeni yıl haftasının ilk gününde düştü

New York borsasında Noel sonrası durgunluk

KURUMSAL HABERLER

Kurumsal tarafta ise teknoloji hisseleri öne çıktı. Meta hisseleri, şirketin bir yapay zekâ girişimini satın alma anlaşması haberi üzerine yüzde 1,1 yükseldi. Diğer yandan, Warner Bros. Discovery'nin Paramount'un satın alma teklifini reddetmesi beklentisi medyada yer aldı. Piyasalar, yeni yıl tatili nedeniyle perşembe günü kapalı olacak.