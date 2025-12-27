New York borsasında Noel sonrası durgunluk

New York borsasında Noel sonrası durgunluk
Yayınlanma:
New York borsası, Noel tatilinin ardından düşük işlem hacimli ve yatay bir seyirle haftayı kapattı. Ana endekslerde küçük kayıplar görülürken, Nvidia hisseleri bir lisans anlaşması ile değer kazandı.

New York borsası, Noel tatilinin ardındaki ilk işlem gününü düşük hareketlilikle tamamladı. Tatil nedeniyle işlem hacminin azaldığı piyasalarda, ana endeksler haftanın son gününde yatay bir seyir izleyerek küçük kayıplarla kapandı.

ENDEKSLERDE KÜÇÜK KAYIPLAR

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,04 gerileyerek 48.710,97 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 0,03 azalışla 6.929,94 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,09 düşüşle 23.593,09 puana geriledi. Piyasa gözlemcileri, tatil dönüşü işlem hacimlerinin düşük seviyelerde kaldığına dikkat çekti.

NVIDIA LİSANS ANLAŞMASIYLA YÜKSELDİ

Kurumsal cephede ise çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri öne çıktı. Şirketin, çip girişimi Groq ile çıkarım (inference) teknolojisine yönelik bir lisans anlaşması imzaladığını açıklamasının ardından Nvidia hisseleri yaklaşık yüzde 1 değer kazandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Ekonomi
