New York borsası yükseldi: S&P 500 rekor kırdı

Yayınlanma:
New York borsası, ABD ekonomisinin beklenenden güçlü büyüme verisinin etkisiyle yükseldi ve S&P 500 endeksi tarihi bir rekor kırdı. Başkan Trump, büyümenin gümrük vergilerine bağlı olduğunu öne sürdü ve Fed başkanı için "kendisiyle aynı fikirde olmayan" kişileri devre dışı bıraktı.

ABD'de açıklanan güçlü ekonomik verilerin ardından New York borsası günü yükselişle kapattı. Yatırımcılar, üçüncü çeyrekte yüzde 4,3'lük beklentileri aşan büyüme verisini değerlendirirken, ana endeksler yeşil renkte tamamlandı.

S&P 500 TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEĞİNİ GÖRDÜ

Kapanışta S&P 500 endeksi yüzde 0,46 artışla 6.909,79 puana ulaşarak tüm zamanların en yüksek kapanış seviyesini kaydetti. Dow Jones endeksi yüzde 0,16 artarak 48.442,41 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,57 yükselerek 23.561,844 puana çıktı.

ABD EKONOMİSİ BEKLENTİLERİ AŞTI

Ekonomiden gelen somut veriler piyasaları destekledi. ABD ekonomisi, 2023'ün üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek büyümeyi kaydederek bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,3 ile beklentilerin üzerinde performans gösterdi.

TRUMP: 'BÜYÜME GÜMRÜK VERGİLERİ SAYESİNDE'

Başkan Donald Trump, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla verilere dair yorumunu yaptı. Yeni açıklanan ekonomik verilerin "harika" olduğunu ve bunun "gümrük vergileri" sayesinde gerçekleştiğini savundu. Trump ayrıca, "Benimle aynı fikirde olmayan hiç kimse Fed Başkanı olamayacak" diyerek, gelecekteki Merkez Bankası başkanından piyasalar iyi giderken faiz indirmesini beklediğini tekrarladı.

New York borsası Noel haftasını yükselişle açtıNew York borsası Noel haftasını yükselişle açtı

Anket açıklandı: Borsa yükselecek mi?Anket açıklandı: Borsa yükselecek mi?

DİĞER EKONOMİK GÖSTERGELER

Öte yandan, özel sektör istihdamı son dört haftalık dönemde haftada ortalama 11 bin 500 kişi arttı. Dayanıklı mal siparişleri ekim ayında yüzde 2,2 azalırken, sanayi üretimi kasımda yüzde 0,2 yükseldi. Conference Board Tüketici Güven Endeksi ise aralıkta 89,1'e gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

