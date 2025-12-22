Anket açıklandı: Borsa yükselecek mi?

Yatırımcının gözü kulağı 2026 piyasalarında. Borsanın yönü merak edilyor.

"Borsa yükselecek mi, dolar ne kadar olacak?" soruları cevap arıyor. İdeal Data Haber’in aracı kurumlarla gerçekleştirdiği "Piyasa Nabzı – Ocak 2026" anketi, ekonominin yeni yıldaki yol haritasına dair önemli ipuçları verdi. Ankete katılan finans devleri, Borsa İstanbul (BIST 100) için temkinli ama iyimser bir tablo çizerken, döviz kuru için kademeli bir artış öngördü.

BORSA'DA 'OCAK' HAREKETLİLİĞİ: YÖN YUKARI

Borsa İstanbul'da en çok kazandıran hisse belli oldu

Anket sonuçlarına göre, Ocak ayında borsada "sınırlı bir yükseliş" beklentisi hakim. Ankete katılan kurumlardan 5'i ibrenin yukarı döneceğini belirtirken, 4 kurum ise çok daha iddialı konuşarak "güçlü yükseliş" beklediğini ifade etti. Sadece 2 kurum piyasanın yatay seyredeceğini öngördü.

YIL SONU HEDEFİ: 14 BİN 250 PUAN

Yatırımcının en çok merak ettiği 2026 yıl sonu endeks tahmini de netleşti. Kurumların medyan beklentisi 14 bin 250 puan oldu.

Tahminlerde makas ise şöyle şekillendi:

En Yüksek Beklenti: 16 bin 500 puan

En Düşük Beklenti: 13 bin 500 puan

Borsa İstanbul'da 2025 bilançosu: İşte 'uçan' ve 'çakılan' hisseler...

Genel görüş, borsanın yıl sonunda enflasyona yakın bir getiri sunacağı yönünde birleşti.

DOLAR KURU İÇİN KRİTİK RAKAM: 51 LİRAYI AŞACAK

Anketin en can alıcı kısmı ise dolar/TL tahminleri oldu. 2026 yılı boyunca kurda kademeli bir artış bekleyen finans kuruluşları, yıl sonu için 51,75 TL seviyesini işaret etti.

En kötümser senaryoda doların 54,00 TL'yi göreceği, en iyimser senaryoda ise 45,00 TL seviyelerinde kalacağı tahmin edildi.

BANKALAR YİNE GÖZDE, ULAŞTIRMA SÜRPRİZİ

Ocak ayında yatırımcısına kazandırması beklenen sektörlerin başında yine Bankacılık geldi. Onu Holdingler, Madencilik ve Perakende izledi.

Ulaştırma sektörü ise analistleri ikiye böldü. Bazı kurumlar ulaştırmada pozitif bir hava beklerken, bazıları ise Ocak ayında en zayıf performansı gösterecek sektörler listesinde Ulaştırma ve Faktöring'i işaret etti.