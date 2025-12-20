Borsa İstanbul'da en çok kazandıran hisse belli oldu

Borsa İstanbul'da en çok kazandıran hisse belli oldu
Yayınlanma:
Borsa İstanbul'da haftalık performans belli oldu. Yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler ortaya çıktı.

Borsa İstanbul'da (BIST 100) işlem gören hisseler, 15-19 Aralık haftasını yüzde 0,27'lik sınırlı bir değer kazancıyla tamamladı. Endeks, haftalık kapanışını 11 bin 341 puandan gerçekleştirdi. Hafta içinde en düşük 11 bin 250 puanı, en yüksek ise 11 bin 470 puanı test eden piyasada, yurt dışı gelişmeler ve sektörel ayrışmalar belirleyici oldu.

Borsa İstanbul'a yeni şirket geliyor!Borsa İstanbul'a yeni şirket geliyor!

Bankacılık endeksi yüzde 1,71 yükselerek haftanın kazananı olurken, sanayi endeksi yüzde 0,24'lük kayıpla yatırımcısını üzdü.

HAFTANIN ŞAMPİYONU: ALTIN GİBİ PARLADI

2023/03/15/borsa.jpg

BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında geçen haftanın yıldızı madencilik sektöründen çıktı. Yatırımcısına en çok kazandıran hisse, yüzde 12,59'luk getiriyle Türk Altın İşletmeleri (TRALT) oldu.

Zirvedeki diğer isimler ise şöyle sıralandı:

Efor Yatırım (EFOR): Yüzde 11,16 artış.

Margün Enerji (MAGEN): Yüzde 10,10 artış.

YATIRIMCISINI ÜZENLER: GEN İLAÇ ÇAKILDI

Kazandıranlar kadar kaybettirenler de haftaya damga vurdu. Listenin en dibinde ilaç sektörü yer aldı. Haftanın en çok değer kaybeden hissesi yüzde 15,24'lük sert düşüşle Gen İlaç (GENIL) oldu.

Borsa İstanbul'da 2025 bilançosu: İşte 'uçan' ve 'çakılan' hisseler...Borsa İstanbul'da 2025 bilançosu: İşte 'uçan' ve 'çakılan' hisseler...

Onu, borsanın devlerinden Tüpraş (TUPRS) yüzde 6,58'lik ve Çan2 Termik (CANTE) yüzde 6,14'lük kayıpla takip etti.

DEVLER LİGİNDE ZİRVE ASELSAN'IN

Piyasa değeri açısından Borsa İstanbul'un en büyüğü değişmedi. ASELSAN (ASELS), 962 milyar 616 milyon TL'lik değeriyle zirvedeki yerini korudu.

2. Sırada: 596 milyar 400 milyon TL ile Garanti BBVA (GARAN).

3. Sırada: 469 milyar 500 milyon TL ile Enka İnşaat (ENKAI) yer aldı.

EN ÇOK İŞLEMİ 'THY' YAPTI

2023/03/15/borsa1.jpg

Geçen hafta toplam işlem hacmi 481 milyar TL seviyelerinde gerçekleşirken, yatırımcının en çok alıp sattığı hisse Türk Hava Yolları (THYAO) oldu. THY tek başına 39 milyar 876 milyon TL'lik hacim yarattı. Onu TRALT ve İş Bankası (ISCTR) izledi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Bu işçilerin maaşları net 95 bin TL oldu
Bu işçilerin maaşları net 95 bin TL oldu
Asgari ücrette heyecan yaratan 'ek zam' ortaya çıktı
Ye iç bedava koşan koşana: Bugün de var yarın da
Ye iç bedava koşan koşana: Bugün de var yarın da
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Ekonomi
Güvercine bile haciz geldi! Ekonomi alarmda iflaslar zirvede!
Güvercine bile haciz geldi! Ekonomi alarmda iflaslar zirvede!
Gençlik Bakanı Aşkın Bak'tan 2026 KYK bursu açıklaması! "Yeni bir artış söz konusu"
Gençlik Bakanı Aşkın Bak'tan 2026 KYK bursu açıklaması! "Yeni bir artış söz konusu"
Bu işçilerin maaşları net 95 bin TL oldu
Bu işçilerin maaşları net 95 bin TL oldu