Borsa İstanbul'da en çok kazandıran hisse belli oldu

Borsa İstanbul'da (BIST 100) işlem gören hisseler, 15-19 Aralık haftasını yüzde 0,27'lik sınırlı bir değer kazancıyla tamamladı. Endeks, haftalık kapanışını 11 bin 341 puandan gerçekleştirdi. Hafta içinde en düşük 11 bin 250 puanı, en yüksek ise 11 bin 470 puanı test eden piyasada, yurt dışı gelişmeler ve sektörel ayrışmalar belirleyici oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,71 yükselerek haftanın kazananı olurken, sanayi endeksi yüzde 0,24'lük kayıpla yatırımcısını üzdü.

HAFTANIN ŞAMPİYONU: ALTIN GİBİ PARLADI

BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında geçen haftanın yıldızı madencilik sektöründen çıktı. Yatırımcısına en çok kazandıran hisse, yüzde 12,59'luk getiriyle Türk Altın İşletmeleri (TRALT) oldu.

Zirvedeki diğer isimler ise şöyle sıralandı:

Efor Yatırım (EFOR): Yüzde 11,16 artış.

Margün Enerji (MAGEN): Yüzde 10,10 artış.

YATIRIMCISINI ÜZENLER: GEN İLAÇ ÇAKILDI

Kazandıranlar kadar kaybettirenler de haftaya damga vurdu. Listenin en dibinde ilaç sektörü yer aldı. Haftanın en çok değer kaybeden hissesi yüzde 15,24'lük sert düşüşle Gen İlaç (GENIL) oldu.

Onu, borsanın devlerinden Tüpraş (TUPRS) yüzde 6,58'lik ve Çan2 Termik (CANTE) yüzde 6,14'lük kayıpla takip etti.

DEVLER LİGİNDE ZİRVE ASELSAN'IN

Piyasa değeri açısından Borsa İstanbul'un en büyüğü değişmedi. ASELSAN (ASELS), 962 milyar 616 milyon TL'lik değeriyle zirvedeki yerini korudu.

2. Sırada: 596 milyar 400 milyon TL ile Garanti BBVA (GARAN).

3. Sırada: 469 milyar 500 milyon TL ile Enka İnşaat (ENKAI) yer aldı.

EN ÇOK İŞLEMİ 'THY' YAPTI

Geçen hafta toplam işlem hacmi 481 milyar TL seviyelerinde gerçekleşirken, yatırımcının en çok alıp sattığı hisse Türk Hava Yolları (THYAO) oldu. THY tek başına 39 milyar 876 milyon TL'lik hacim yarattı. Onu TRALT ve İş Bankası (ISCTR) izledi.