Borsa İstanbul'da 2025 bilançosu: İşte 'uçan' ve 'çakılan' hisseler...
Borsa İstanbul'da 2025 performansı belli oldu. Geride bırakacağımız yılda yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu.

Halka arz rüzgarının sert estiği 2025 yılında Borsa İstanbul'da kartlar yeniden dağıtıldı. Yatırımcıların "tavan tavan" hayaliyle sıraya girdiği hisselerde yıl sonu karnesi belli oldu.

Enerjiden gıdaya, gayrimenkulden finansa kadar pek çok sektörden 19 şirket halka arz olarak borsaya "merhaba" dedi. Ancak 17 Aralık kapanış verilerine göre yapılan analiz, hisseler arasında devasa bir uçurum olduğunu gözler önüne serdi. Kimi hisse yüzde 1000'in üzerinde kazandırarak servet dağıtırken, kimi yatırımcısının parasını yarı yarıya eriterek hüsrana uğrattı. İşte 2025'in kazananları ve kaybedenleri...

YÜZDE BİNİ AŞAN REKOR ARTIŞ

Halka arz edilen 17 şirketin (Marmara Holding ve Zeray GYO hariç) performansı incelendiğinde, yılın şampiyonu Destek Finans Faktoring oldu. Şubat ayında işleme başlayan hisse, yatırımcısına tam yüzde 1.035 oranında getiri sağlayarak rekor kırdı.

Onu takip eden Bulls Girişim yüzde 244, Vişne Madencilik ise yüzde 148'lik yükselişle yatırımcısının yüzünü güldürdü. Enerji sektöründe Ecogreen yüzde 114 kazandırırken, teknoloji tarafında DOF Robotik yüzde 66'lık primle dikkat çekti.

YATIRIMCISINI ÜZEN HİSSELER: YARI YARIYA ERİDİLER

Madalyonun diğer yüzünde ise büyük kayıplar var. Özellikle inşaat ve gıda hisselerine güvenenler umduğunu bulamadı. Halka arz fiyatının altına gerileyen hisselerin başında Akfen İnşaat geldi. Şirket hisseleri yüzde 44,7 oranında değer kaybederek yatırımcısını zarara uğrattı.

Onu yüzde 30'luk kayıpla Seranit Granit ve yüzde 22'lik düşüşle Damla Kent takip etti.

İŞTE 2025 HALKA ARZLARININ TAM LİSTESİ VE GETİRİLERİ

Kazandıranlar:

Destek Finans Faktoring (DSTKF): +%1.035,6

Bulls Girişim (BULGS): +%244

Vişne Madencilik (VSNMD): +%148,1

Ecogreen Enerji (ECOGR): +%114,4

DOF Robotik (DOFRB): +%66,4

Egeyapı GYO (EGEGY): +%60,0

Gülermak Ağır Sanayi (GLRMK): +%39,2

Pasifik Holding (PAHOL): +%2,7

Mopaş Marketcilik (MOPAS): +%1,5

Kaybettirenler:

Akfen İnşaat (AKFIS): -%44,7

Seranit Granit (SERNT): -%30,4

Damla Kent Sertifikası (DMLKT): -%22,8

Birleşim Grup Enerji (BIGEN): -%19,5

Kalyon Güneş (KLYPV): -%17,1

Enda Enerji (ENDAE): -%9,1

Balsu Gıda (BALSU): -%9,1

Vakıf Faktoring (VAKFA): -%7,5

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

