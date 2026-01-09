Sertifika ve yetki belgesine büyük zam!

Yayınlanma:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji verimliliği alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar için 2026 yılında uygulanacak yetki belgesi ve sertifika bedellerine zam yaptı.

Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında hazırlanan yeni düzenleme, enerji yönetimi ve verimlilik artırıcı projelerde görev alan kuruluşların lisanslama süreçlerini kapsıyor. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olan bu tarifeyle birlikte, önceki yıla ait tebliğ yürürlükten kaldırıldı. Böylece sertifika ve yetki belgesi ücretlerine zam yapıldı.

YAPILAN ZAMLAR

Yeni tebliğ uyarınca üniversiteler, meslek odaları ve Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) şirketleri için uygulanacak rakamlar şu şekilde:

Belge / Sertifika Türü2025 Yılı Bedeli2026 Yılı BedeliArtış Oranı (%)
Yetki Belgesi (İlk Alım) (Üniv. / Meslek Odaları / EVD Şirketleri)52.120 TL75.000 TL~ %43,9
Yetki Belgesi (Yenileme) (Üniv. / Meslek Odaları / EVD Şirketleri)21.890 TL31.500 TL~ %43,9
Enerji Yöneticisi Sertifikası347 TL500 TL~ %44,1
Etüt-Proje Sertifikası695 TL1.000 TL~ %43,9

HANGİ KURUMLAR BU BELGELERİ VERİYOR

Bu bedeller, 5627 sayılı Kanun çerçevesinde yetkilendirilmiş veya yetkilendirilmek üzere başvuran şu kurum ve kuruluşları ilgilendiriyor:

Üniversiteler

Meslek Odaları

Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) Firmaları

NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yeni tebliğle birlikte, 31 Aralık 2024 tarihinde yayımlanan ve 2025 yılı için geçerli olan Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırıldı.

Düzenleme, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi. Tebliğ hükümlerinin uygulanmasından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı sorumlu olacak.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

