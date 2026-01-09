Sertifika ve yetki belgesine büyük zam!

Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında hazırlanan yeni düzenleme, enerji yönetimi ve verimlilik artırıcı projelerde görev alan kuruluşların lisanslama süreçlerini kapsıyor. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olan bu tarifeyle birlikte, önceki yıla ait tebliğ yürürlükten kaldırıldı. Böylece sertifika ve yetki belgesi ücretlerine zam yapıldı.

YAPILAN ZAMLAR

Yeni tebliğ uyarınca üniversiteler, meslek odaları ve Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) şirketleri için uygulanacak rakamlar şu şekilde:



Belge / Sertifika Türü 2025 Yılı Bedeli 2026 Yılı Bedeli Artış Oranı (%) Yetki Belgesi (İlk Alım) (Üniv. / Meslek Odaları / EVD Şirketleri) 52.120 TL 75.000 TL ~ %43,9 Yetki Belgesi (Yenileme) (Üniv. / Meslek Odaları / EVD Şirketleri) 21.890 TL 31.500 TL ~ %43,9 Enerji Yöneticisi Sertifikası 347 TL 500 TL ~ %44,1 Etüt-Proje Sertifikası 695 TL 1.000 TL ~ %43,9

HANGİ KURUMLAR BU BELGELERİ VERİYOR

Bu bedeller, 5627 sayılı Kanun çerçevesinde yetkilendirilmiş veya yetkilendirilmek üzere başvuran şu kurum ve kuruluşları ilgilendiriyor:

Kamu alımlarında yeni dönem: Puanlama ve sertifika sistemi geliyor

Üniversiteler

Meslek Odaları

Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) Firmaları

NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yeni tebliğle birlikte, 31 Aralık 2024 tarihinde yayımlanan ve 2025 yılı için geçerli olan Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırıldı.

Helal sertifikasında dev cezalar yolda!

Düzenleme, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi. Tebliğ hükümlerinin uygulanmasından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı sorumlu olacak.