Helal sertifikasında dev cezalar yolda!

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Helal Akreditasyon Kurumu (HAK), yetkisiz şekilde helal sertifikası dağıtan kuruluşlara yönelik 2026 yılı "ceza tarifesini" ilan etti. 3 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğle birlikte, denetimden uzak ve akredite edilmemiş bir şekilde "helal uygunluk" hizmeti verenlere yönelik yaptırımlar, 2025 yılı yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 seviyesinde artırıldı.

CEZALAR KATLANDI

Yeni düzenleme ile birlikte, usulsüz sertifika düzenleyerek hem üreticiyi hem de tüketiciyi yanıltan kurumlar için idari para cezalarının alt ve üst limitleri şu şekilde güncellendi:

Gıda teröründe 2025 raporu: Ceza yağdı

Ceza Türü (2026) Alt Limit (TL) Üst Limit (TL)

Yetkisiz Helal Akreditasyon Cezası 286.206,09 2.862.069,00

Bu tutarlar, 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli olacak ve denetimlerde tespit edilen usulsüzlüğün boyutuna göre uygulanacak.

"HELAL" LOGOSU ARTIK DAHA SIKI DENETLENECEK

Helal Akreditasyon Kurumu’nun bu hamlesi, sadece bir para cezası artışı değil; aynı zamanda küresel boyutu milyarlarca doları bulan helal pazarında Türkiye’nin güvenilirliğini korumayı da amaçladığı ifade edildi.

Hesabı eleştiren müşteriyle alay etmişti: Bedri Usta'ya ceza geldi

Halk, tükettiği ürünün üzerindeki "helal" logosunun gerçek bir denetimden geçip geçmediğini sorgularken, HAK bu düzenleme ile yetkisiz kuruluşların "kağıt üzerinde belge" satmasının önüne geçmeyi hedefliyor.

TÜKETİCİ İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Bu kararın doğrudan muhatabı belgelendirme kuruluşları olsa da, asıl kazanan ücretli çalışanlar ve dar gelirli aileler olacak. Gıda harcamalarında güven arayan vatandaşlar için;

Etiket Güvencesi: Yetkisiz belgelerle piyasaya sürülen ürünlerin engellenmesi.

Haksız Kazanç Bariyeri: "Helal" kavramını ticari bir ranta dönüştürenlerin mali olarak cezalandırılması.

Uluslararası Standart: Türkiye'deki helal belgelerinin dünya genelinde itibar kazanması sağlanacak.