Gıda teröründe 2025 raporu: Ceza yağdı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025 yılının gıda denetim bilançosunu açıkladı. Rakamlar, vatandaşın sağlığıyla oynayanların ne kadar pervasızlaştığını gözler önüne serdi. Yıl boyunca kesilen 2 milyar 654 milyon liralık rekor ceza, gıda güvenliğindeki kara tabloyu ortaya koydu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda güvenliğine ilişkin çarpıcı verileri paylaştı. Bakan Yumaklı, "2025 yılında gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik 1 milyon 350 bin denetim gerçekleştirdik ve 2 milyar 654 milyon lira idari para cezası uyguladık" dedi.

Bakan İbrahim Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması için 7/24 esaslı denetimleri, 2025 yılında da artırarak devam ettirdiklerini vurguladı.

GIDA TERÖRİSTLERİNE SUÇ DUYURUSU VE REKOR CEZA

Yurt genelinde 8 bin 113 kontrol görevlisi ile denetim ordusunun sahada olduğunu belirten Bakan, toplam 1 milyon 350 bin denetim gerçekleştirdiklerine dikkat çekti. Denetimlerin sonucunda ortaya çıkan tablo ise gıda terörünün boyutunu kanıtladı. Bakan Yumaklı, "Yapılan resmi kontroller kapsamında 32 bin 210 adet idari para cezası uygulandı, 570 adet işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. 2 milyar 654 milyon lira tutarında idari para cezası uygulandı" ifadelerini kullandı.

YILBAŞI SOFRALARINA SIKI TAKİP

Bakan Yumaklı, yeni yıl öncesi gıda ürünlerinde tüketimin arttığını belirterek fırsatçılara karşı 18 Aralık'tan bu yana özel bir denetim programı uyguladıklarını ve bugüne kadar 19 bin 82 denetim gerçekleştirdiklerini aktardı. Bu denetimlerin 7/24 esaslı sürdürüldüğünün altını çizen Bakan Yumaklı, halk sağlığını tehlikeye düşürecek herhangi bir faaliyete izin vermeyeceklerini dile getirdi.

BAKANDAN DİKKAT ÇEKEN ÇAĞRI: EN İYİ DENETÇİ VATANDAŞTIR

Bakanlık olarak 2025 yılında gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik çok sayıda düzenlemeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Bakan Yumaklı, taklit ve tağşiş listelerinin ifşa edilmesine değindi. Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hileli, taklit ve tağşiş yapılan ürünleri internet sitemizden yayınlayarak halkımızı bilgilendirme görevimizi yerine getirdik. Bu işletmelerle ilgili de gerekli hukuki prosedürleri işlettik. Denetimlerimiz yalnızca satış noktalarıyla sınırlı değildir. Pestisit başta olmak üzere zirai ilaç kullanımının tarladan sofraya kadar tüm aşamalarda kontrol ediyoruz. Halkımızın güvenilir gıdaya ulaşması kırmızı çizgimizdir. Vatandaşlarımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmadık ve açtırmıyoruz. Bu konuda toleransımız yoktur."

Yeni yıl öncesinde ekiplerin üretim, satış ve gıda toplu tüketim yerlerine yönelik denetim faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü belirten Yumaklı, denetim sorumluluğunun bir kısmını da vatandaşa yükleyen şu çağrıyı yaptı:

"Unutmayalım ki en iyi denetçi vatandaşlarımızdır. Bu minvalde tüketim ve üretim yerlerinde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşan vatandaşlarımıza, bunu en kısa sürede bakanlığımızın Alo 174 Gıda Hattı'na ve diğer bildirim yapabilecekleri mecralara iletmeleri çağrımızı yinelemek istiyorum. Ayrıca vatandaşlarımız hizmet aldıkları tüketim yerlerinde bu sene zorunlu hale getirdiğimiz karekod uygulamasıyla işletmenin denetim sorgulamasını da yapabilirler."

Bakan Yumaklı açıklamasının sonunda, vatandaşların yeni yıla sorunsuz olarak girmeleri için bütün gayreti gösterdiklerini vurgulayarak, 2026 yılının Türkiye'ye, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

