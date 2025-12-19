Gıda denetiminde ortaya çıkan skandal! 4 milyonluk ürün imha edildi

Manisa'da yapılan gıda denetiminde halk sağlığını tespit eden bir skandal ortaya çıktı.

Onaysız şekilde faaliyet yürüttüğü belirlenen bir işletmede, halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden büyük miktarda bozulmuş ürün ele geçirildi.

Gıdada 'tarih' oyununa bakanlıktan operasyon: 30 ton ürüne el konuldu

4 MİLYONLUK BOZUK KOKOREÇ İMHA EDİLDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Manisa’da gerçekleştirdiğimiz gıda denetimlerinde, onaysız faaliyet yürüttüğü tespit edilen bir işletmede piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan bozulmuş kokoreç ele geçirilmiş ve ürünler imha edilmiştir. İlgili işletme hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, gerekli idari yaptırımlar uygulanmıştır. Vatandaşlarımızın sağlığını riske atacak hiçbir uygunsuzluğa asla geçit vermiyor, denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadeleri kaydetti.