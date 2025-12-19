Gıda denetiminde ortaya çıkan skandal! 4 milyonluk ürün imha edildi

Yayınlanma:
Manisa'da yapılan gıda denetimlerinde, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan bozulmuş kokoreç ele geçirildi.

Manisa'da yapılan gıda denetiminde halk sağlığını tespit eden bir skandal ortaya çıktı.

Onaysız şekilde faaliyet yürüttüğü belirlenen bir işletmede, halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden büyük miktarda bozulmuş ürün ele geçirildi.

Gıdada 'tarih' oyununa bakanlıktan operasyon: 30 ton ürüne el konulduGıdada 'tarih' oyununa bakanlıktan operasyon: 30 ton ürüne el konuldu

4 MİLYONLUK BOZUK KOKOREÇ İMHA EDİLDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, Manisa’da gerçekleştirilen gıda denetimlerinde, onaysız faaliyet yürüttüğü tespit edilen bir işletmede piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan bozulmuş kokorecin ele geçirilip, imha edildiğini duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Manisa’da gerçekleştirdiğimiz gıda denetimlerinde, onaysız faaliyet yürüttüğü tespit edilen bir işletmede piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan bozulmuş kokoreç ele geçirilmiş ve ürünler imha edilmiştir. İlgili işletme hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, gerekli idari yaptırımlar uygulanmıştır. Vatandaşlarımızın sağlığını riske atacak hiçbir uygunsuzluğa asla geçit vermiyor, denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadeleri kaydetti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarihi belli oldu
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarihi belli oldu
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Türkiye
1'i futbolcu 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 2 tutuklama: Genç futbolcunun durumu ağır
1'i futbolcu 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 2 tutuklama: Genç futbolcunun durumu ağır
Aile Bakanı'ndan 'yoksul emekliler' açıklaması: Bireysel tercih
Aile Bakanı'ndan 'yoksul emekliler' açıklaması: Bireysel tercih
Binlercesi dolu şekilde bir iş yerinden çıktı: Adli işlem yapıldı
Binlercesi dolu şekilde bir iş yerinden çıktı: Adli işlem yapıldı