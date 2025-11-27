Gıdada 'tarih' oyununa bakanlıktan operasyon: 30 ton ürüne el konuldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir’de sağlıksız koşullarda depolanan ve son tüketim tarihi geçmiş yaklaşık 30 ton gıda ürününün ele geçirildiğini duyurdu. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tarihi geçmiş ürünleri ucuza toplayarak yeniden piyasaya sürmeye çalışan kişilere yönelik denetimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yumaklı, Alo 174 Gıda Hattı üzerinden gelen ihbar üzerine İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde, ürünlerin son tüketim tarihi (STT/TETT) bilgilerinin silinip yeniden basılmaya çalışıldığının tespit edildiğini aktardı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Denetim sırasında işletme mühürlenirken, ürünlere imha edilmek üzere el konuldu. Sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.

Bakan Yumaklı, “Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi için bakanlığımız, yerel yönetimlerimiz ve ilgili kurumlarımızla işbirliği içinde kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.