115 bin kişinin tahliye edileceği af yasası için tarih verildi

Yayınlanma:
Terör suçlularına tahliye yolunu açacağı iddiasıyla gündem olan kademeli şekilde 115 bin kişinin tahliye edileceği af yasası için tarih verildi. Yılbaşından önce yasalaşması için görüşmelere başlanacak.

"Kimler faydalanacak?", "Kapmsamı ne olacak?" sorularıyla merakla beklenen 11. Yargı Paketi, 27 Kasım 2025'te TBMM'ye sunuldu.

Pakette bilişim ve telefon yoluyla dolandırıcılık, sanal bahis, sanal kumar, kutlama günlerinde taşkınlık çıkaranlar ve trafikte yol kesenler gibi başlıklarla ilgili maddelerin yanı sıra yeni bir infaz düzenlemesi de yer alırken terör suçlularının da ceza indirimlerinden faydalanıp tahliye olcağı iddiaları tartışmalara neden oldu.

Meclis komisyonunda kabul edilen pakette terör, örgütlü suçlar, aile içi cinayet ve cinsel suçlar kapsam dışında tutuldu.

Kapsam dışında bırakılan suçlular dışında kasten öldürme ve yaralama suçları, uyuşturucu, dolandırıcılık, hırsızlık, yağma, sahtecilik gibi toplumu doğrudan etkileyen suç grupları infaz indiriminden faydalanabilecek. İnfaz indirimi deprem davası sanıklarını da kapsayacak.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in ilk etapta 55 bin mahkumun yararlanacağını ifade ettiği, MHP'li Feti Yıldız'ın ise bu sayının kademeli olarak 115 bine kadar çıkacağını duyurduğu paket için son aşamaya gelindi. TBMM’de bütçe görüşmelerinin 21 Aralık Pazar günü tamamlanmasının ardından 11. Yargı Paketi'nin görüşmelerine geçilecek. Gelecek hafta TBMM Genel Kurulu'na gelecek yargı paketinin yılbaşından önce kanunlaştırılması hedefleniyor.

Yargı paketi TBMM’den geçtikten sonra 7 Ocak Salı gününe kadar çalışmalara ara verilmesi öngörülüyor. Kadınların doğum izninin 4 aydan 6 aya çıkarılması ve babalık izninin tüm sektörlerde 10 gün olarak uygulanmasına ilişkin kanun teklifinin Ocak ayında TBMM Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.

