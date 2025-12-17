Bahis soruşturması sonrası dikkat çeken karar: Sistemden kaldırılacaklar

Bahis soruşturması sonrası dikkat çeken karar: Sistemden kaldırılacaklar
Bahis soruşturmasının ardından Transfermark'tan dikkat çeken bir karar geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nca (TFF) yürütülen bahis soruşturması son sürat devam ediyor. Federasyon şimdiden yüzlerce futbolcuyu men cezasına çarptırdı.

Futbolcuların kaç kez bahis oynadığı ve kendi maçına bahis oynayıp oynamadığı gibi kriterlere göre cezaların şiddetti artarken en düşük 45 gün en yüksek ise 12 ay men cezası verildi.

6 AY ÜSTÜ CEZA ALANLAR SİSTEMDEN KALDIRILACAK

TFF’nin cezaları açıklamasının ardından Transfermarkt’tan da dikkat çeken bir karar geldi. Yapılan açıklamaya göre, 6 ay ve üzeri ceza alan oyuncuların piyasa değerleri ise geçici olarak Transfermarkt sisteminden kaldırılacak.

45 GÜN İLE 3 AY ARASINDAKİLERİN DEĞERLERİ KALACAK

45 gün ile 3 ay arasında ceza alan futbolcuların piyasa değerleri sistemde kalmaya devam edecek.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLECEK

TFF’nin sonraki haftalarda bahis oynayan futbolcuların yanı sıra antrenörler ve kulüp yöneticileri de açıklaması bekleniyor.

