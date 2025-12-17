Trabzonspor kupaya kötü başladı
Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Trabzonspor sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.
GÜVEN YALÇIN GALİBİYETİ GETİRDİ
Papara Park’ta oynanan mücadelede bordo-mavililer, rakibine 1-0 mağlup oldu. Alanyaspor’a galibiyeti getiren golü 17. dakikada Güven Yalçın kaydetti.
ALANYASPOR LİDER
Bu sonuçla birlikte kupaya galibiyetle başlayan Alanyaspor, liderliğe oturdu. Trabzonspor ise son sırada yer aldı.
DETAYLAR
Hakemler: Mehmet Türkmen, Serkan Çimen, Suat Güz
Trabzonspor: Onuralp Çevikkan, Pina, Serdar Saatçı (Dk. 61 Savic), Batagov, Arif Boşluk, Ozan Tufan, Bouchouari, Augusto, Cihan Çanak (Dk. 61 Muçi), Olaigbe (Dk. 61 Zubkov), Sikan
Corendon Alanyaspor: Victor, Baran Moğultay, Aliti, Lima (Dk. 46 Ümit Akdağ), Hadergjonaj (Dk. 58 Ruan), Fatih Aksoy (Dk. 46 Janvier), Makouta, Güven Yalçın (Dk. 81 Hagi), İbrahim Kaya, Efecan Karaca (Dk. 63 Hwang), Ogundu
Gol: Dk. 17 Güven Yalçın (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 23 Lima, Dk. 86 Efecan Karaca (yedek kulübesi), Dk. 88 Victor (Corendon Alanyaspor) Dk. 64 Batagov, Dk. 69 Pina (Trabzonspor)
Kaynak:Haber Merkezi / AA