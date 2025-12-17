Trabzonspor kupaya kötü başladı

Trabzonspor kupaya kötü başladı
Yayınlanma:
Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u konuk eden Trabzonspor, 1-0 mağlup oldu.

Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Trabzonspor sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

GÜVEN YALÇIN GALİBİYETİ GETİRDİ

Papara Park’ta oynanan mücadelede bordo-mavililer, rakibine 1-0 mağlup oldu. Alanyaspor’a galibiyeti getiren golü 17. dakikada Güven Yalçın kaydetti.

gfgbbgf.jpg

ALANYASPOR LİDER

Bu sonuçla birlikte kupaya galibiyetle başlayan Alanyaspor, liderliğe oturdu. Trabzonspor ise son sırada yer aldı.

UEFA'dan İsrail ekibine cezaUEFA'dan İsrail ekibine ceza

DETAYLAR

Hakemler: Mehmet Türkmen, Serkan Çimen, Suat Güz

Trabzonspor: Onuralp Çevikkan, Pina, Serdar Saatçı (Dk. 61 Savic), Batagov, Arif Boşluk, Ozan Tufan, Bouchouari, Augusto, Cihan Çanak (Dk. 61 Muçi), Olaigbe (Dk. 61 Zubkov), Sikan

Corendon Alanyaspor: Victor, Baran Moğultay, Aliti, Lima (Dk. 46 Ümit Akdağ), Hadergjonaj (Dk. 58 Ruan), Fatih Aksoy (Dk. 46 Janvier), Makouta, Güven Yalçın (Dk. 81 Hagi), İbrahim Kaya, Efecan Karaca (Dk. 63 Hwang), Ogundu

Gol: Dk. 17 Güven Yalçın (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Lima, Dk. 86 Efecan Karaca (yedek kulübesi), Dk. 88 Victor (Corendon Alanyaspor) Dk. 64 Batagov, Dk. 69 Pina (Trabzonspor)

Kaynak:Haber Merkezi / AA

Ela Rümeysa Cebeci kimdir?
Ela Rümeysa Cebeci kimdir?
Dört otelin kapısına kilit vuruldu
Dört otelin kapısına kilit vuruldu
Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek! Bu mesleği pek bilen yok
Bu mesleği pek bilen yok
Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek!
Banka bu kez kurtaramadı: Para kaptırmak istemeyen bu haberi okusun
Banka bu kez kurtaramadı: Para kaptırmak istemeyen bu haberi okusun
Bu altın diğerlerinden daha değerli: Gramı katladı
Meteoroloji'den 9 il için uyarı: Kar geliyor
Fenerbahçe'de imzalar resmen atıldı: Ali Koç detayı dikkat çekti
Emekliler 2026 yılında artık bu faturayı ödemeyecek
Çevrenize rağmen kilo vermenin sırrı:
Altını tsunami gibi vuracak dalgalanmayı gün gün açıkladı: Uzak durun
Spor
UEFA'dan İsrail ekibine ceza
UEFA'dan İsrail ekibine ceza
Bahis soruşturması sonrası dikkat çeken karar: Sistemden kaldırılacaklar
Bahis soruşturması sonrası dikkat çeken karar: Sistemden kaldırılacaklar