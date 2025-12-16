Fenerbahçe'de imzalar resmen atıldı: Ali Koç detayı dikkat çekti

Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçe'de yapılan anlaşma sonrası imzalar atıldı. Ali Koç detayı herkesin dikkatini çekti.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile 1907 Fenerbahçe Derneği arasında yapılan anlaşmada imzalar atıldı.

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde düzenlenen imza törenine Genel Sekreter Orhan Demirel, Yönetim Kurulu Üyesi İlker Arslan ve 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya ile Yönetim Kurulu Üyesi Barış Öztürk konuşmacı olarak katıldı.

SEYAHAT PAKETLERİ SUNACAKLAR

Yapılan anlaşma ile birlikte 1907 Fenerbahçe Derneği, deplasman karşılaşmalarında taraftarlara ulaşım, konaklama ve organizasyon gibi süreçleri kapsayan paketler sunacak.

“KENETLENME RUHUNU PEKİŞTİREN BİR YAPIYA KAVUŞACAK”

Törende konuşan Genel Sekreter Orhan Demirel, “1907 Fenerbahçe Derneğimizle beraber yıllardan süre gelen birlik beraberliğimizi bu projeyle camiamızın tüm fertleriyle içinde kenetlenme ruhunu pekiştiren bir yapıya kavuşturacağına yürekten inanıyorum. Projede emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyor; bugün burada attığımız imzaların camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” sözlerini sarf etti.

ALİ KOÇ 13 SENE BAŞKANLIĞINI YAPTI

Fenerbahçe eski başkanlarından Ali Koç, 1907 Fenerbahçe Derneği’nin 2004-2017 yılları arasında başkanlığını yaptı. Ali Koç, Fenerbahçe Başkanlığı’na aday olmasıyla bu görevinden ayrıldı. Ali Koç'un hala dernek yönetiminde etkili olduğu biliniyor.

