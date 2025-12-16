TFF VAR kayıtlarını açıkladı: Derbideki kırmızı kartta yaşanan konuşmalar ortaya çıktı
Süper Lig’de 16. haftanın sona ermesiyle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) VAR kayıtlarını açıkladı.
TFF’nin resmi Youtube kanalı üzerinden yayınlanan kayıtlarda Çaykur Rizespor – Eyüpspor, Fatih Karagümrük – Kocaelispor, Trabzonspor – Beşiktaş ve Fenerbahçe – Konyaspor maçlarına ait görüntülere yer verildi.
EL BILAL TOURE’NİN KIRMIZI KARTI
En çok dikkat çeken kayıt Trabzonspor – Beşiktaş derbisinde El Bilal Toure’ye gösterilen kırmızı karttaki konuşmalar oldu.
Pozisyonun ardından geçen konuşma şu şekilde:
VAR: Ali hocam potansiyel kırmızı kart için sana sahada inceleme öneriyorum.
Hakem: Normal hızda oynat bana yoğunluğu görmek istiyorum.
Bu konuşmanın ardından sahaya geri dönen Ali Şansalan, El Bilal Toure’ye kırmızı kart gösterdi.
TRABZONSPOR BERABERLİĞİ BULDU
Beşiktaş’ın 3-1 üstünlüğü bulunurken kırmızı kart gören El Bilal Toure takımını 10 kişi bıraktı. Sayı avantajıyla rakibine yüklenen Trabzonspor, 2 gol buldu ve maç 3-3’lük eşitlikle sona erdi.