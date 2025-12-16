TFF VAR kayıtlarını açıkladı: Derbideki kırmızı kartta yaşanan konuşmalar ortaya çıktı

TFF, Süper Lig'de 16. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı. Trabzonspor - Beşiktaş derbisindeki konuşmalara da yer verildi.

Süper Lig’de 16. haftanın sona ermesiyle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) VAR kayıtlarını açıkladı.

TFF’nin resmi Youtube kanalı üzerinden yayınlanan kayıtlarda Çaykur Rizespor – Eyüpspor, Fatih Karagümrük – Kocaelispor, TrabzonsporBeşiktaş ve Fenerbahçe – Konyaspor maçlarına ait görüntülere yer verildi.

EL BILAL TOURE’NİN KIRMIZI KARTI

En çok dikkat çeken kayıt Trabzonspor – Beşiktaş derbisinde El Bilal Toure’ye gösterilen kırmızı karttaki konuşmalar oldu.

Pozisyonun ardından geçen konuşma şu şekilde:

VAR: Ali hocam potansiyel kırmızı kart için sana sahada inceleme öneriyorum.

Hakem: Normal hızda oynat bana yoğunluğu görmek istiyorum.

Bu konuşmanın ardından sahaya geri dönen Ali Şansalan, El Bilal Toure’ye kırmızı kart gösterdi.

TRABZONSPOR BERABERLİĞİ BULDU

Beşiktaş’ın 3-1 üstünlüğü bulunurken kırmızı kart gören El Bilal Toure takımını 10 kişi bıraktı. Sayı avantajıyla rakibine yüklenen Trabzonspor, 2 gol buldu ve maç 3-3’lük eşitlikle sona erdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

