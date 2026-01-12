Kalp krizinde en tehlikeli saat artık biliniyor: Gündüz

Kalp krizlerinin gündüz saatlerinde neden daha tehlikeli olduğuna dair çeşitli teoriler bulunmaktadır ve şimdiye kadar kalp krizlerinin şiddetindeki farklılıklar, uzmanlar tarafından çoğunlukla stres hormonları ve kan basıncındaki günlük dalgalanmalara bağlanmıştır. Bununla birlikte, bağışıklık tepkisinin rolü hala tam olarak anlaşılamamıştır.

Kalp krizi, geceye kıyasla gündüz meydana geldiğinde kalp dokusuna daha fazla zarar verir; bu, kardiyolojide on yıllardır var olan ancak ancak şimdi daha net bir biyolojik açıklama bulan bir gözlemdir.

Kardiyologlar, kalp krizi (miyokard enfarktüsü) vakalarının geceye kıyasla gündüz meydana geldiğinde daha fazla hasara yol açtığını on yıllardır biliyor ve yeni bir araştırmaya göre bunun nedenini anlamak, bu acil durumun tedavisinde kilit önem taşıyabilir.

Yeni araştırmalar, bu olguda kilit rolün bağışıklık sistemi , yani bağışıklık hücrelerinin günün farklı saatlerindeki davranışları tarafından oynandığını gösteriyor.

NÖTROFİLLER: KALP KRİZİ ŞİDDETİNİ BELİRLEYEN BAĞIŞIKLIK HÜCRELERİ

Bağışıklık sisteminin kilit hücreleri olan nötrofiller, gün içinde daha fazla tepki vererek daha fazla doku hasarına neden olurlar.

Nötrofillerin biyolojik ritimlerini düzenleyerek kalp dokusuna verilen hasarı azaltmak mümkündür.

Özellikle, daha önceki araştırmalar , yaralanmaya ilk tepki veren bağışıklık hücreleri olan nötrofillerin , gündüzleri daha güçlü bir inflamatuar yanıt gösterdiğini ve bunun da daha fazla doku hasarına yol açtığını ortaya koymuştur . Geceleri ise aktiviteleri önemli ölçüde daha düşüktür.

12 Aralık'ta Journal of Experimental Medicine dergisinde yayınlanan yeni bir çalışmada , araştırmacılar ilk kez günlük nötrofil aktivitesindeki artışı, kalp krizi sırasında kalp dokusu hasarının şiddetiyle açıkça ilişkilendirdiler.

Fareler üzerinde yapılan bir çalışma, bağışıklık hücrelerinin iç biyolojik saatlerinin düzenlenmesinin, kalp krizi ve orak hücreli anemi gibi durumlarda iltihaplanma hasarını azaltabileceğini göstermiştir . Bu bulgular, bağışıklık tepkisi üzerinde zamansal olarak koordine edilmiş etkiye dayalı yeni tedavi yaklaşımlarının olasılığını ortaya koymaktadır.

GÜNDÜZ VE GECE KALP KRİZLERİNDE NÖTROFİLLERİN ROLÜ

2.000'den fazla kalp krizi hastasının klinik kayıtlarını analiz eden uluslararası bir bilim insanı ekibi, günün saatine bağlı olarak kalp hasarında önemli farklılıklar buldu. Gündüz saatlerinde hastaneye yatırılan hastalarda, iltihaplanmayla ilişkili bir bağışıklık hücresi türü olan nötrofil sayısı daha yüksek ve kalp dokusunda önemli ölçüde daha fazla hasar vardı . Bu bulgular , nötrofillerin kalp krizi hasarını kötüleştirmede önemli bir rol oynadığını göstermektedir .

Farelerle yapılan deneylerde de benzer bir durum doğrulandı. Bilim insanları fareleri iki gruba ayırdı: Biri normal nötrofil seviyelerine sahip, diğeri ise antikorlarla tedavi edilen, nötrofil seviyeleri düşük olan grup. Günün farklı saatlerinde kalp krizi geçirdikten sonra, araştırmacılar normal nötrofil seviyelerine sahip farelerde kalp hasarının sabah saatlerinde gece saatlerine göre daha belirgin olduğunu gözlemledi; bu durum daha önce insanlarda gözlemledikleri bir örüntüyle örtüşüyordu.

Ancak, nötrofil eksikliği olan farelerde, bu günlük hasar ritmi ortadan kayboldu ve kalpteki genel hasar daha az oldu. Bu hipotezi daha da test etmek için araştırmacılar, sirkadiyen ritmi (vücudun iç saati) düzenleyen geni genetik olarak devre dışı bıraktılar. Bekledikleri gibi, ritim tekrar kayboldu ve bu değiştirilmiş farelerdeki kalp hasarı önemli ölçüde azaldı.

Nötrofil sayısındaki azalma bağışıklık sistemini tehlikeye atmaz.

Nötrofil sayısındaki azalmanın bağışıklık tepkisini etkilediğini belirtmek önemlidir; ancak araştırmacılar, yalnızca sirkadiyen ritmi düzenleyen geni ortadan kaldırmanın farelerin enfeksiyonlarla savaşma yeteneğini bozmadığını bulmuşlardır.

Bu keşif, sirkadiyen saatin temel bağışıklık sistemi fonksiyonlarını bozmadan bağışıklık tepkisini nasıl etkileyebileceğine dair yeni bilgiler sağlıyor.

Bu son derece önemli bir keşif!

Şimdiye kadar, bağışıklık koruması ve nötrofillerin neden olduğu iltihaplanma hasarının birbirinden ayrılamaz olduğuna inanılıyordu. Yeni bir çalışma, enfeksiyonlara karşı korumayı azaltmadan iltihaplanma tepkilerini azaltmanın mümkün olduğunu gösteriyor.

NÖTROFİLLERİ "GECE MODUNA" ALMAK

Bilim insanları daha sonra, özellikle kalp krizi ve orak hücreli anemi gibi durumlarda iltihaplanmada önemli rol oynayan bağışıklık sisteminin kilit hücreleri olan nötrofilleri kontrol etme olasılığına odaklandılar. Amaç, nötrofillerin doğal "gece modunu" taklit ederek, gün boyunca onları sakinleştirmek ve böylece iltihaplanmadan kaynaklanan hasarı azaltmaktı.

Bunu başarmak için araştırmacılar fareleri genetik olarak değiştirerek nötrofillerde yüksek konsantrasyonda CXCR4 reseptörü üretmelerini sağladılar . Bu reseptör doğal olarak nötrofilleri gece boyunca daha az aktif hale getirerek iltihabı ve kalp dokusuna verilen hasarı azaltır. Sonuç olarak kalp hasarında önemli bir azalma ve daha önce artan hasara neden olan günlük ritmin ortadan kalkması sağlandı.

YENİLİKÇİ İLAÇ, GÜN BOYUNCA NÖTROFİLLERİ "SAKİNLEŞTİRİYOR"

Ayrıca araştırmacılar, CXCR4 reseptörünü aktive eden ve gün içinde nötrofillerin aktivitesini azaltan bir ilacı test ettiler. Farelerde kalp krizi geçirmeden önce bu ilacın kullanılması, iltihaplanma tepkilerini azalttı, kalp krizinden haftalar sonra kalp fonksiyonunu iyileştirdi ve doku hasarını azalttı.

Aynı tedavi yöntemi orak hücreli anemi vakalarında da umut verici sonuçlar göstermiştir. İlaç, kan damarlarındaki tıkanıklıkları azaltmış, kan akışını iyileştirmiş ve iltihabın yayılmasını azaltmıştır; bu da bu rahatsızlıkların tedavisi için yeni olanaklar sunmaktadır.

NÖTROFİLLERİN GECE GÜNDÜZ RİTMİ: TEDAVİYİ İNCE AYARLAMANIN ANAHTARI

Ayrıca araştırmacılar, nötrofillerin davranışında ilginç bir örüntü keşfettiler. Hasar gören bölgelerde –ister deri yarası ister kalp dokusu olsun– nötrofiller gün boyunca iltihabı çevredeki, hasar görmemiş bölgelere yayma eğilimindedir. Ancak gece boyunca nötrofiller daha hareketsiz hale gelir ve hasarın merkezinde kalırlar.

Nötrofillerin bu gündüz ve gece ritmi, enfeksiyonlara karşı korumayı tehlikeye atmadan saldırganlıklarını azaltacak şekilde, tedavide ince ayrımlar yapılmasına olanak tanır.

Sonuçlar umut verici olsa da, bilim insanları bu yaklaşımın insanlarda uygulanmasının daha fazla araştırma gerektireceğini belirtiyor.

- Optimal etkiyi elde etmek için, CXCR4 sinyallemesinin diğer hücre tiplerini nasıl etkilediğini dikkatlice incelemek ve kalp krizi durumunda ilaç uygulama zamanlamasını belirlemek gereklidir. Aynı zamanda, bu tür ilaçların insanlarda kullanımına bağlı potansiyel riskleri de incelemek önemlidir – diyor uzmanlar.

Eğer güvenli ve etkili olduğu kanıtlanırsa bağışıklığı tehlikeye atmadan iltihabı yatıştıran bir ilaç, immünoterapinin "kutsal kasesi" haline gelebilir ve kalp hastalığı ile akut iltihaba neden olan diğer rahatsızlıkların tedavisinde yeni olanaklar açabilir.

Eğer başarılı olurlarsa kardiyoloji tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Ayrıca araştırmalar, bağışıklık sistemini enfeksiyonlara karşı zayıflatmadan iltihaplanmayı kontrol etmenin de mümkün olduğunu gösteriyor. Bu buluş, kalp hastalıkları ve akut iltihapla mücadelede daha güvenli ve etkili tedavilerin önünü açacaktır.