Fenerbahçe'den N'Golo Kante bombası: Resmi teklif yapıldı

Devre arası transfer döneminde kadrosuna Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi'yi katan Fenerbahçe, bir başka transfer için harekete geçti.

Galatasaray İstanbul'a indirmişti: Fenerbahçe kapıyor

N'GOLO KANTE BOMBASI!

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'da forma giyen yıldız orta saha N'Golo Kante'ye resmi teklif yaptı.

Haberin devamında yarın Kante'nin menajeri ile görüşme yapılacağı ifade edildi.

Fenerbahçe N'Golo Kante'yi istiyor

AYRILMAK İSTEDİĞİ GÜNDEME GELMİŞTİ

Son dönemde çıkan haberlerde N'Golo Kante'nin Al Ittihad'dan ayrılmak istediği iddia edilmişti.

Ayrıca birçok avrupa devi, Fransız oyuncuyu transfer etmek için radarına aldı.

CHELSEA'DEN AL ITTIHAD'A GİTTİ

34 yaşındaki N'Golo Kante, 2023 yılında Chelsea'den ayrılıp Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a transfer oldu.

Kariyeri boyunca 533 resmi maça çıkan N'Golo Kante, 33 gol atarken 39 asist yaptı.