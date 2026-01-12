Galatasaray İstanbul'a indirmişti: Fenerbahçe kapıyor

Yayınlanma:
Galatasaray'ın anlaşma sağladığı ve İstanbul'a getirdiği Can Armando Güner için Fenerbahçe devreye girdi ve oyuncunun temsilcisi Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldi.

Sarı-kırmızılılar, Almanya Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach'ta forma giyen 18 yaşındaki Can Armando Güner ile anlaşma sağlamış, genç oyuncuyu İstanbul'a getirmişti.
Kulüpten izinsiz olarak anlaşmaya geldiği ortaya çıkması sonrası Can Armando Güner, Alman ekibinin şikayet etme ihtimalinden dolayı Almanya'ya geri dönme kararı almıştı.

FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ

Galatasaray ile anlaşamadan geri dönen Can Armando Güner için Fenerbahçe devreye girdi.
Genç futbolcunun menajeri, Fenerbahçe ile transfer görüşmesi yapmak üzere İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe yönetiminin kişisel şartlarda anlaşma sağlaması durumunda Borussia Mönchengladbach'a 266 bin Euro yetiştirme bedeli ödeyerek bu transferi bitirecek.

2024/11/08/hbfb.jpg

CAN ARMANDO GÜNER'İN PERFORMANSI

Borussia Mönchengladbach altyapısında oynayan Can Armando Güner bu sezon U19 takımıyla 15 maça çıktı.
Genç futbolcu, bu maçlarda 4 gol atarken 3 de asist yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
