Galatasaray İstanbul'a indirmişti: Fenerbahçe kapıyor

Sarı-kırmızılılar, Almanya Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach'ta forma giyen 18 yaşındaki Can Armando Güner ile anlaşma sağlamış, genç oyuncuyu İstanbul'a getirmişti.

Kulüpten izinsiz olarak anlaşmaya geldiği ortaya çıkması sonrası Can Armando Güner, Alman ekibinin şikayet etme ihtimalinden dolayı Almanya'ya geri dönme kararı almıştı.

Galatasaray Fethiyespor maçı öncesi inceleme

FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ

Galatasaray ile anlaşamadan geri dönen Can Armando Güner için Fenerbahçe devreye girdi.

Genç futbolcunun menajeri, Fenerbahçe ile transfer görüşmesi yapmak üzere İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe yönetiminin kişisel şartlarda anlaşma sağlaması durumunda Borussia Mönchengladbach'a 266 bin Euro yetiştirme bedeli ödeyerek bu transferi bitirecek.

CAN ARMANDO GÜNER'İN PERFORMANSI

Borussia Mönchengladbach altyapısında oynayan Can Armando Güner bu sezon U19 takımıyla 15 maça çıktı.

Genç futbolcu, bu maçlarda 4 gol atarken 3 de asist yaptı.