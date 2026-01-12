İspanyol devi Real Madrid'de Xabi Alonso dönemi sona erdi.

Real Madrid, yaptığı açıklamada Alonso ile yollarını ayırdığını duyurdu.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR ARBELOA

Xabi Alonso'nun takımdan ayrılması sonrası kulübün yeni teknik direktörü de belli oldu.

Real Madrid, teknik direktörlük koltuğuna Alvaro Arbeloa'nın getirildiğini açıkladı.

ARDA GÜLER VEDA ETTİ

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Xabi Alonso için veda mesajı paylaştı.

Instagram üzerinden Alonso'ya veda eden Arda'nın paylaşımı şu şekilde:

''Xabi Alonso, ilk günden beri bana inandığınız ve güvendiğiniz için teşekkür ederim.

Her konuşma, her detay, her talep oyunumu şekillendirdi ve beni daha yüksek bir seviyeye çıkardı. Yolculuğuma eklediğiniz her şey için gerçekten minnettarım. Bana olan inancın beni daha iyi bir oyuncu yaptı.

Size ve çalışanlarınıza bundan sonra olacaklarda başarıdan başka bir şey diliyorum. etki her zaman benimle kalacak''