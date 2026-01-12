Real Madrid Xabi Alonso'yu gönderdi: Anında yeni teknik direktörü açıkladı

Yayınlanma:
Real Madrid, teknik direktör Xabi Alonso'nun görevine son verildiğini açıkladı.

İspanyol devi Real Madrid, İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona'ya 3-2 kaybettiği El Classico sonrası flaş bir karar aldı.

XABI ALONSO GÖNDERİLDİ

Real Madrid, sezon başında Carlo Ancelotti'nin ayrılığı sonrası takımın başına geçen İspanyol teknik direktör Xabi Alonso'nun görevine son verildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, ''Real Madrid CF, kulüp ve Xabi Alonso arasında karşılıklı anlaşma ile kendisinin A takım teknik direktörlüğü görevine son verilmesine karar verdi.

GençLig'i Hacıosmanoğlu, Bilal Erdoğan ve Montella tanıttıGençLig'i Hacıosmanoğlu, Bilal Erdoğan ve Montella tanıttı

Xabi Alonso, Real Madrid efsanesi olduğu ve kulübümüzün değerlerini her zaman temsil ettiği için tüm Madrid taraftarlarının sevgisini ve hayranlığını her zaman kazanacaktır. Real Madrid her zaman onun evi olacaktır.
Kulübümüz, Xabi Alonso'ya ve tüm teknik ekibine bu süreçteki çalışmaları ve özverileri için teşekkür eder ve hayatlarının bu yeni aşamasında kendilerine başarılar diler'' ifadeleri kullanıldı.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLANDI

Real Madrid, Xabi Alonso'nun görevine son verir vermez yeni teknik direktörünü açıkladı.
İspanyol devinin yeni teknik direktörü Alvaro Arbeloa oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

