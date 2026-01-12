İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, şubat ayından itibaren kredi piyasasında dengelerin değişeceğini belirterek ev ve araç almayı düşünenler için kritik bir tarihi işaret etti. İslam Memiş ayrıca düşük faizli kredi için tarihi de verdi.

Yatırımcıların gözü altın gümüş, dolar ve euro'ya çevrilirken ev ve araba alacaklar da düşük faizli kredi haberlerini bekliyor.
2026'nın ilk günlerinde İslam Memiş'ten dikkat çeken açıklamalar geldi.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bu yıl ev ve araba almayı düşünen vatandaşlar için kritik bir zaman dilimini işaret etti.

TARİH VERDİ

Özellikle bankacılık sektöründe büyük bir değişim yaşanacağını vurgulayan Memiş, şubat ayı itibarıyla kredi piyasasında dengelerin değişeceğini öne sürdü.
İslam Memiş, finansal olarak 2026'nın iki farklı evrede ele alınması gerektiğini ifade ederken, yılın ilk yarısında temkinli bir seyir beklendiğini, ancak ikinci yarıda piyasaların nefes alacağını belirtti.

SÜREÇ TERSİNE DÖNECEK

Bankaların, Hazine’nin piyasadaki ağırlığının azalmasıyla birlikte daha agresif bir rekabet içine gireceğini öngören Memiş, şimdiye dek ev ve araba almak için kredi bulmakta güçlük çekenler için sürecin tersine döneceğini işaret etti.
Memiş’in yaptığı değerlendirmelere göre, bankalar şubat ayından itibaren müşteri kazanmak için sahaya inecek ve uygun faiz oranları ve cazip tekliflerle vatandaşı arayacağı bir süreç başlayacak.

