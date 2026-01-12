Almanya'da iflaslar son 20 yılın rekorunu kırdı

Almanya'da iflaslar son 20 yılın rekorunu kırdı
Yayınlanma:
Avrupa ekonomisinin lokomotifi Almanya'da durgunluk şirketleri vurdu. Şirket iflasları son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, 2025 yılı 170 bin kişinin işsiz kalma riskiyle kapandı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), 2025 yılının son ayına ilişkin korkutan verileri paylaştı.

Açıklanan öncü verilere göre, Aralık 2025'te iflas başvurusu yapan işletmelerin sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 15,2 gibi çarpıcı bir artış gösterdi.

Ülkede üretim ve ticaretin yavaşlamasıyla birlikte kepenk indiren şirket sayısı, aylardır çift haneli artış hızını koruyor.

TAŞIMACILIK VE TURİZM SEKTÖRÜ CAN ÇEKİŞİYOR

2023/03/11/almanya1.jpeg

Kesinleşen Ekim 2025 verileri, krizin hangi kesimleri vurduğunu da gözler önüne seriyor. Bu dönemde iflas eden işletme sayısı yıllık bazda yüzde 4,8 artarak 2 bin 108’e ulaştı. Sektörel bazda bakıldığında en büyük darbeyi taşımacılık ve depolama alanı aldı.

Almanya otomotivinde kriz mi(!) Rakamlar başka bir hikâye anlatıyorAlmanya otomotivinde kriz mi(!) Rakamlar başka bir hikâye anlatıyor

Her 10 bin şirketten yaklaşık 13’ü iflas bayrağını çekerken, bu sektörü konaklama ve turizm işletmeleri izledi. Şirketlerin alacaklılara olan borç yükü ise milyarlarca avro seviyesinde seyrediyor.

FİNANSAL KRİZİ BİLE GERİDE BIRAKTI

Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH) tarafından yapılan analizler, durumun vahametini daha da netleştirdi. Kurumun verilerine göre 2025 yılı boyunca tam 17 bin 605 şirket faaliyetine son verdi.

Binlerce kişi işsiz kalacak!Binlerce kişi işsiz kalacak!

Bu rakam, 2005 yılından bu yana kaydedilen en yüksek seviye olarak tarihe geçti. Enstitü, 2025’teki bu yıkımın, 2009 yılında dünyayı sarsan küresel finansal kriz döneminden bile yüzde 5 daha ağır olduğunu vurguladı.

MİLYONLARCA ÇALIŞAN İŞSİZLİKLE BURUN BURUNA

2025/06/01/japon-otomotiv-devi-koltuklarini-satmaya-basladi-iflasin-esigindeydi-2.webp

İflaslar sadece kağıt üzerinde kalan rakamlardan ibaret değil. IWH'nin verilerine göre, sadece geçtiğimiz yıl iflas eden şirketlerde çalışan yaklaşık 170 bin kişi işini kaybetme tehlikesiyle karşılaştı.

Şirket iflaslarının yanı sıra bireysel iflaslarda da artış sürüyor; Ekim ayında 6 bin 700’den fazla kişi kişisel borçları nedeniyle iflas başvurusunda bulundu.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Kalp krizinde en tehlikeli saat artık biliniyor: Gündüz
TFF yöneticileri arasında kavga çıktı: Süper Kupa'daki skandalı açıkladı
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Ekonomi
Borsa haftaya rekorla başladı
Borsa haftaya rekorla başladı
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
DİSK-AR açıkladı: İşsizlik Fonu böyle kullanılmış
DİSK-AR açıkladı: İşsizlik Fonu böyle kullanılmış