Binlerce kişi işsiz kalacak!

Teknoloji devi HP, küresel organizasyonunda köklü bir değişikliğe gidiyor. Şirket, dünya genelindeki iş gücünü 4 bin ila 6 bin kişi arasında azaltmayı hedefleyen yeni bir planlamayı kamuoyuna duyurdu.

Mali takvimine göre 31 Ekim tarihinde dördüncü çeyreği tamamlayan HP, son dönem bilançosunu paylaştı. Şirket yönetimi, bilanço açıklamasıyla birlikte yapay zeka teknolojilerini merkeze alan yeni bir strateji izleyeceklerini belirtti. Müşteri memnuniyetini yükseltmek, verimliliği artırmak ve ürün inovasyonunu sağlamak amacıyla şirket genelinde kapsamlı bir girişimin başlatılacağı ifade edildi.

GELİRLER ARTTI ANCAK NET KÂR GERİLEDİ

ABD merkezli HP'nin açıkladığı finansal tablolara göre, 31 Ekim'de sona eren üç aylık periyotta şirketin gelirleri bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,2 oranında artış göstererek 14,6 milyar dolara ulaştı.

Buna karşın net kâr cephesinde düşüş gözlemlendi. Geçen yılın aynı döneminde 906 milyon dolar seviyesinde olan net kâr, bu çeyrekte 795 milyon dolara geriledi.

YAPAY ZEKA DÖNÜŞÜMÜ İSTİHDAMI VURDU

Şirket açıklamasında, yapay zeka odaklı bu dönüşüm hamlesi kapsamında küresel çalışan sayısının 4 bin ile 6 bin kişi arasında azaltılmasının planlandığı kaydedildi.

1 MİLYAR DOLARLIK TASARRUF HEDEFİ

Yeniden yapılanma süreci ve diğer giderlerle bağlantılı olarak yaklaşık 650 milyon dolarlık bir maliyet yükü (iş gücü ve iş gücü dışı) öngörülüyor. Bu maliyetin yaklaşık 250 milyon dolarlık kısmının 2026 mali yılında bilançoya yansıması bekleniyor.

HP yönetimi, hayata geçirilecek bu stratejik girişim sayesinde 2028 mali yılı sonuna kadar yaklaşık 1 milyar dolarlık tasarruf sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.