Yapay zeka sınıfta kaldı: İşten çıkarılan çalışanlar geri getirildi

Yapay zeka etrafında süregelen yoğun ilgiye rağmen, yapay zekaya yatırım yapan ve çalışanlarını işten çıkaran birçok şirket, işten çıkarılan çalışanlarını sistematik olarak geri getirmeye başladı. Bu durum, analistlere göre, otomasyon teknolojilerinin henüz bazı yöneticilerin umduğu ölçekte çalışanların yerini almadığının bir işareti.

Visier'in dünya çapında 142 şirkette 2,4 milyon çalışanı kapsayan bir analizi, işten çıkarılan çalışanların yaklaşık %5,3'ünün daha sonra eski işverenlerine geri döndüğünü göstermektedir. Bu oran birkaç yıldır sabit kalmış olsa da son zamanlarda artmaya başlamıştır.

Visier CEO'su Andrea Derler, birçok kuruluşun yapay zeka araçlarının pratik sınırlamalarıyla karşılaştıktan sonra insanları işe geri döndürmek zorunda kaldığına inanıyor.

Bu eğilim, teknolojik beklentiler ile operasyonel sonuçlar arasındaki kopukluğu vurguluyor. Yapay zeka destekli aracılar ve dijital iş gücü yönetim sistemleri sektörler genelinde yaygınlaşırken, Visier'in bulguları bu sistemlerin insan emeğinin yerini nadiren tamamen aldığını gösteriyor.

Yapay zeka sistemleri genellikle görevlerin yalnızca bir alt kümesini otomatikleştirir ve bu da bu yeni araçları yönetecek veya tamamlayacak insan kaynağı sıkıntısına yol açarken, yapay zeka entegrasyonunun maliyeti ve karmaşıklığı da artar.

Derler, birçok üst düzey yöneticinin henüz büyük ölçekli yapay zeka dağıtımlarının gerçek maliyetlerini değerlendirmediğini veya hangi rollerin gerçekçi bir şekilde otomatikleştirilebileceğini belirlemediğini söyledi.

Yapay zeka altyapısının (donanım, veri işleme sistemleri ve güvenlik sistemleri) uygulanması önemli sermaye harcamaları gerektirir. Bu maliyetler genellikle ilk tahminleri aştığından, yönetimi gerçek yatırım getirisi ile kalifiye çalışanları elde tutmak arasında yeniden değerlendirme yapmaya zorlar.

Vizier'in verileri, kuruluşların yaklaşık %95'inin yapay zeka yatırımlarından ölçülebilir bir finansal getiri elde edemediğini ortaya koyan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmasıyla örtüşüyor. Uzmanlara göre, sektördeki son harcama eğilimleri, "belki de tüm bu paranın akıllıca harcanmadığını" gösteriyor.

İşten çıkarmalar gibi standart maliyet azaltma önlemlerinin gizli maliyetleri vardır. İşgücü planlama platformu Orgvue'ye göre, şirketler personel sayısını azaltarak tasarruf ettikleri her bir dolar için yaklaşık 1,27 dolar harcıyorlar. Bu, kıdem tazminatı, işsizlik sigortası ve bordrodaki tasarrufları telafi edebilecek diğer dolaylı maliyetleri de içeriyor.

Analizler, yapay zekaya yönelik önemli planlama boşlukları ve abartılı beklentiler olduğunu gösteriyor. Kesintiler kısa vadede bilanço iyileştirmeleri sağlayabilir veya yatırım imajını iyileştirebilir, ancak uzun vadeli İK veya teknoloji stratejilerini nadiren basitleştirir.

Sonuç olarak, yapay zekanın uygulanmasından elde edilecek potansiyel tasarrufu abartan şirketler, işten çıkardıkları uzmanları geri getirmek zorunda kalabilirler.