Kiralardaki artış oranı belli oldu: Suriyelilerin dönüşü kira ücretlerini etkiledi mi?

Türkiye’de kiralık konut piyasası 2025’e hareketli bir tabloyla girerken, yılın sonuna yaklaşırken dikkat çeken veriler ortaya çıktı. Kasım 2025 itibarıyla Türkiye genelinde daire tipindeki konutların ortalama kirası 23 bin 805 TL seviyesine yükseldi. Ancak yıllık kira artış oranı %27,82’de kalarak aynı dönemde %31,07 olarak ölçülen yıllık enflasyonun altında gerçekleşti.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; veriler iller bazında incelendiğinde ise bazı şehirlerde kira artış hızının hem enflasyonun hem de Türkiye ortalamasının belirgin biçimde gerisinde kaldığı görülüyor.

SURİYELİLERİN DÖNÜŞÜ KİRAYI NASIL ETKİLEDİ?

Hatay, Kilis, Osmaniye ve Gaziantep gibi Suriye sınırına yakın şehirler, kira artışının en sınırlı kaldığı iller arasında yer aldı. Gayrimenkul sektörü temsilcileri, Suriye’ye geri dönüşlerin başlaması nedeniyle geçici sığınmacıların yoğun yaşadığı bölgelerdeki konut talebini azalttığını belirtiyor. Talepteki bu düşüşün, kiralık konut piyasasında arz baskısını hafiflettiği ve kira fiyatlarının daha kontrollü seyretmesine yol açtığı belirtiliyor.

Suriyelilerin statüleri kaldırılıyor! Gitmek isteyenlerin yol parası da verilecek

BÜYÜKŞEHİR OLUP DA ARTIŞIN DÜŞÜK KALDIĞI İLLER

Kira artışının görece düşük olduğu şehirler arasında yalnızca sınır illeri değil; Eskişehir, Malatya, Konya ve Erzurum gibi büyükşehir statüsündeki kentler de bulunuyor. Uzmanlara göre bu illerde konut arzı ile talep arasındaki dengenin daha sağlıklı kurulmuş olması, kira fiyatlarındaki yükselişi sınırlayan temel faktörlerden biri.

MARMARA VE EGE LİSTEDE YOK

Türkiye nüfusunun büyük bölümünü barındıran Marmara ve Ege bölgelerindeki illerin ise düşük kira artışı gösteren şehirler arasında yer almadığı dikkat çekiyor. Özellikle konut piyasasının en yoğun olduğu İstanbul’da yıllık kira artışı %39,95’e ulaştı. Bu oran, hem ülke genelindeki ortalama kira artışının hem de yıllık enflasyonun üzerinde gerçekleşti.

KİRALARIN EN AZ ARTTIĞI İLLER

Kasım 2025 verilerine göre yıllık kira artış oranı en düşük şehirler ve bu şehirlerde ortalama kiralar şöyle: