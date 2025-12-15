Trafik sigortasında yeni tarife! 300 bin lirayı aşan prim!

33 milyondan fazla araç sahibini doğrudan ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında 2026 yılı fiyatları belli oldu. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), tarafından yapılan hesaplamalara göre, hasar maliyet endeksi dikkate alınarak ocak ayı için prim artışı yüzde 0,66 olarak belirlendi. Oran düşük görünse de ortaya çıkan toplam fatura, özellikle hasarlı sürücüler için "cep yakacak" cinsten.

İSTANBUL'DA KAZA YAPAN YANDI: 54 BİN LİRA!

Yapılan artışla birlikte İstanbul'daki otomobil sahipleri için tablo netleşti. Trafikte riskli grupta yer alan, yani çok sık kaza yapan (0. basamak) bir sürücü için İstanbul'da sigorta primi 54 bin 547 liraya yükselecek.

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: 'Trafik Kanunu'nun Meclis'te görüşüleceği tarih belli oldu

Aracını dikkatli kullanan, kaza yapmayan ve 8. basamakta yer alan "iyi sürücüler" için ise İstanbul'daki prim tutarı 7 bin 579 lira olacak.

TRAFİK CANAVARINA 300 BİN LİRA FATURA

Tarifenin en yüksek dilimi ise adeta bir servet değerinde. Genellikle yolcu otobüsleri ve sürekli kazaya karışan "trafik canavarları" için uygulanan tavan fiyat, Ocak 2026 itibarıyla 300 bin 212 liraya çıkacak.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Trafik sigortasında fiyatı belirleyen temel unsur "basamak" sistemi. Sürücüler hasar geçmişlerine göre 0’dan 8’e kadar kategorize ediliyor.

Trafik sigortasında yeni dönem! İyi sürücünün yüzü gülecek

İlk Kez Araç Alanlar: Sisteme 4. basamaktan giriş yapıyor.

İyi Sürücüler: Kaza yapmadıkça basamağı yükseliyor, 8. basamağa kadar çıkıp indirim kazanıyor.

Riskli Sürücüler: Her kaza yaptıklarında basamakları düşüyor, 0. basamağa inenler en yüksek primi ödüyor.

EN UCUZ SİGORTA HANGİ İLDE?

Türkiye genelinde en düşük trafik sigortası primi ise Bartın, Şırnak, Karaman ve Niğde gibi illerde uygulanacak. Bu illerdeki hasarsız sürücüler, 2026 Ocak ayında 6 bin 793 lira prim ödeyecek.