Altının kilogram fiyatında düşüş!
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda 6 milyon 290 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 133 bin lira, en yüksek 6 milyon 333 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,1 düşüşle 6 milyon 290 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 295 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 18 milyar 107 milyon 213 bin 598,38 lira, işlem miktarı ise 2 bin 898,48 kilogram oldu.

ALTIN BORSASINDA EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 20 milyar 356 milyon 350 bin 362,89 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ile Uguras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

