Trafik sigortasında yeni dönem! İyi sürücünün yüzü gülecek

Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 34 milyona yaklaşırken, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yayınlanan yeni trafik sigortası genelgesi 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren düzenleme ile trafik sigortasında prim tarifeleri ve basamak sistemi tamamen yenilecek. Söz konusu yeni düzenleme ile birlikte, sürücülerin hasarsızlık basamağı, kullandıkları araca değil sürücünün kendisine bağlı olacak. Yıllardır 8’inci basamakta bulunan hasarsız bir sürücü, yeni bir araç alsa bile aynı basamaktan işlem görecek. Sık sık kaza yapan ve 0 ya da 1’inci basamakta bulunan kötü sürücüler ise yeni araçlarında avantaj elde edemeyecek.

Araç sigorta teminatına artış talebi

“ARTIK BU ADALETSİZLİK SONA ERDİ”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan sektör temsilcileri, mevcut sistemde uzun süredir eleştirilen adaletsizliğin ortadan kaldırıldığına dikkat çekti. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Sigorta Komisyon Başkanı Turusan Bağcı, düzenlemenin iyi sürücüleri koruyacağını ifade ederek “İstanbul’da 5 yıl ve üzeri hasarsız bir sürücü bugün yaklaşık 7 bin 500 lira prim ödüyor. Ancak ikinci bir araç aldığında 4’üncü basamaktan işlem görerek 15 bin lirayı aşan primle karşılaşıyordu. Buna karşın hasarlı sürücüler ikinci araçlarında düşük basamaktan yararlanabiliyordu. Bu uygulama iyi sürücüyü cezalandırıyordu. Artık bu adaletsizlik sona erdi” sözlerini sarf etti. Bağcı, Türkiye’de sürücülerin yaklaşık yüzde 90’ının iyi sürücü olduğunu, yeni sistemle amaçlarının hasarsız sürücüleri finansal olarak da ödüllendirmek olduğunu belirtti.

“TRAFİK SİGORTASINDAN BİLE UCUZ ÇIKAN KASKO TEKLİFLERİ VAR”

SEDDK’nin aralık ayında trafik sigortası primlerini yüzde 1 artırdığını anımsatan Bağcı “Ocak ayında yılı genel olarak değerlendirerek bir düzenleme yapabiliyor. O yüzden trafik sigortası yaptırmayanlar için bu ay avantajlı olabilir. Kaskoda ise şirketler rekabet nedeniyle son yılların en düşük primlerini sunuyor. Aralık ayında kasko yaptırmak ciddi fırsatlar barındırıyor. Trafik sigortasından bile ucuz çıkan kasko teklifleri var” ifadelerine yer verdi.

Zorunlu trafik sigortasına büyük zam: Primler 290 bin TL'ye dayandı!

“SÜRÜCÜLER HASARSIZLIK BASAMAKLARINI MUTLAKA KONTROL ETMELİ”

Sigorta Aracıları ve Acenteleri Derneği (SAAD) Genel Başkanı Halil İbrahim Ece ise, “Poliçe başlangıç tarihinden önce yenileme yapılmasına rağmen bu sürede kaza olursa, sürücünün basamağı bir kademe düşürülecek. Bu uygulama daha önce yoktu. Ayrıca zorunlu trafik sigortası yaptırılmadan trafiğe çıkılmamalı. Aksi hâlde para cezası ve trafikten men yaptırımı söz konusu. Sürücüler yıl bitmeden poliçe durumlarını ve hasarsızlık basamaklarını mutlaka kontrol etmeli” ifadelerini kullandı.