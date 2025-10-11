Araç sigorta teminatına artış talebi

TESK Başkanı Palandöken'den dikkat çeken bir çağrı geldi. Araç sigorta teminatlarınının arttırılmasını isteyen Palandöken sigortalılık oranının düşük olduğuna işaret etti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, trafikteki araç sayısının artmasına rağmen sigortalılık oranlarının yükselmediğini belirterek, “Sigorta teminatları günün şartlarına göre artırılmalı” dedi.

TRAFİKTEKİ ARAÇ SAYISI ARTIYOR, SİGORTA ORANLARI DÜŞÜK

2023/10/08/616x321-1800-3600-4800-gun-primle-erken-emeklilik-hesabi-yapildi-2000-2008-sonrasi-sigortali-olan-o-kisilere-sans-tani-1688710955508.jpg

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye’de trafikteki araç sayısının her geçen yıl yükseldiğini, buna karşın zorunlu trafik sigortası ve kasko sigortalılık oranlarının düşük kaldığını ifade etti.

Türkiye’de yaklaşık 6 milyon aracın sigortasız olduğunu belirten Palandöken, “Her yıl 2,5 milyona yakın araç trafiğe kaydoluyor. Kasko sigortasında ise araç sahiplerinin yaklaşık yüzde 70’i kasko yaptıramıyor” dedi.

TAKSİT UYGULAMASI YETERSİZ

Palandöken, sigorta şirketlerinin poliçelerde taksit imkânı sunmasını olumlu bulduğunu ancak bunun yeterli bir adım olmadığını vurguladı.

MOTOSİKLET SİGORTALILIĞI ENDİŞE VERİCİ

2024/03/05/trafik-sigortasi.jpg

Trafikteki motosiklet sayısındaki artışa da dikkati çeken Palandöken, şu bilgileri paylaştı:

Son 10 yılda motosiklet sayısı yüzde 120 arttı.

Bu artışa paralel olarak kaza oranları da yükseldi.

Ancak motosikletlerin yalnızca yüzde 35’i sigortalı, yüzde 65’i sigorta kapsamı dışında bulunuyor.

Palandöken, bu durumun kazalara karışan motosikletlerin diğer sürücülerle ciddi sorunlar yaşamasına yol açtığını ifade etti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

