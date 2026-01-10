Emeklilerden Söke'de eylem: Sadaka değil hakkımızı istiyoruz

İzmir'de Söke Hükümet Meydanı’nda Tüm Emekliler Sendikası tarafından emekli maaş artışlarındaki sorunlara dikkat çekmek amacıyla basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya CHP Söke İlçe Örgütü ile CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül de katıldı. Sendika adına açıklamayı okuyan Nuri İbiş, TBMM Genel Kurulu’nda CHP'nin emeklilerin geçim sıkıntısının nedenlerinin tüm boyutlarıyla araştırılmasına ilişkin önergesinin AKP ve MHP oylarıyla reddedildiğini hatırlattı. Bu kararın ardından CHP milletvekillerinin Meclis’te oturma eylemi başlattığını belirten İbiş, enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekli zamlarının da kesinleştiğini ifade etti.

Maaşların açlık sınırının altında kaldığını vurgulayan İbiş, bu nedenle Tüm Emekliler Sendikası’nın Türkiye genelinde oturma eylemleri başlattığını söyledi. Söke’de de bu kapsamda eylem gerçekleştirdiklerini dile getiren İbiş, "Bugünden itibaren her gün saat 16.00 ile 16.30 arasında, Meclis’teki eylem sona erene kadar oturma eylemimizi sürdüreceğiz" dedi.

Bu mücadelenin yalnızca emeklilerin mücadelesi olmadığını ifade eden İbiş, CHP milletvekillerinin Meclis’te başlattığı eylemin desteklenmesi ve sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. 2 Ocak’ta yapılan eş zamanlı basın açıklamalarıyla emeklilerin biriken öfkesinin ve taleplerinin meydanlara taşındığını belirten İbiş, CHP milletvekillerinin emekliler lehine düzenleme yapılana kadar Meclis’i terk etmeme kararının mücadeleye yeni bir boyut kazandırdığını söyledi.

"Bu aylıklarla geçinmek mümkün değildir" diyen İbiş, her emekliye acilen 20 bin TL ek zam yapılması gerektiğini ifade etti. En düşük emekli maaşının en düşük memur maaşına eşitlenmesini talep eden İbiş, emeklilerin sendika hakkının da yasal güvence altına alınması gerektiğini söyledi. "Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz" diyen İbiş, ülkenin tüm değerlerini üreten emeklilerin yoksulluğa ve yok sayılmaya mahkûm edilemeyeceğini vurguladı.