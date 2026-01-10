Özgür Özel'den emekliye verilen 1000 liralık zamma sert tepki! "Çocuğa harçlık verir gibi, alay eder gibi"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM’de başlattığı “emekli nöbeti”ne dair açıklamalarda bulundu. Milletvekillerinin seçim bölgelerinde olmaları gerekirken Meclis’te nöbet tuttuklarını belirten Özel, şunları söyledi:

“Milletvekillerimizin de normalde seçim bölgelerinde olmaları gerektiği bir zamanda hep beraber Meclis’te nöbet tutuyorlar. Çünkü emeklilerle ilgili 18.975 liralık maaş, buna karşı toplumda oluşan infial, itirazlar... Bizim de ana muhalefet partisi olarak Meclis’i terk etmeyerek burada bir düzenleme yapılıp da bu maaşlar hiç olmazsa telafi edici bir noktaya gelene kadar kamuoyunun dikkatini buraya çekmek ve iktidar partisini, ittifak ortaklarını bu konuda harekete geçirmek istedik.”

"1000 LİRA İÇİN MECLİS TOPLUYORLAR, ÇOCUĞA HARÇLIK VERİR GİBİ"

Hükûmetin tepkiler üzerine harekete geçtiğini ama sonucu “yetersiz” bulduklarını vurgulayan Özel, şöyle devam etti:

“Bir ölçüde maksat hasıl oldu, harekete geçtiler ama daha sonra dağ fare doğurdu. Dediler ki cuma günü kanun teklifimizi vereceğiz. Buna memnun olduk. Sonra 19.000 lira olan maaşı 20.000 lira yapıyorlar. 1.000 lira! Sadece 1.000 lira için, yani 81 ilden seçilmiş 600 milletvekili gelecek buraya ve bu büyük beklentiye karşı 1.000 lira verecek.

Çocuğa harçlık verir gibi, alay eder gibi. Bu yapılan iş yasama faaliyeti değildir. Yasak savma faaliyetidir.”

"KABUL EDİLEMEZ BİR TEKLİF"

Sunulan teklifin ne gerçekçi ne de sorunu çözen bir öneri olduğunu vurgulayan Özel, “Toplumdaki beklentiyi anlamayan, meseleyi kavramayan sadece ve sadece mış gibi yapan bir teklifle karşı karşıyayız. Bunu kabul etmemiz mümkün değil” dedi.

Önerilen zam oranını da eleştiren Özel şunları söyledi:

“Eğer teklif gerçekten olabilecek bir noktada olsaydı, emeklilere örneğin beşer altışar bin lira seyyanen zam verip, hiç değilse hak ettikleri bir asgari ücrete yaklaşan bir noktada olsaydı belki gelecek haftaki çalışmalara kadar arkadaşlarımız giderdi ama bu 1.000 liralık yapılacak çalışma gerçekten kabul edilebilir bir noktada değil. Arkadaşlarımız Meclis nöbetini sürdürecekler.”

NÖBET NE ZAMAN SONA ERECEK?

Özgür Özel, nöbetin süresine ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi: