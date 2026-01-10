Özgür Özel'den emekliye verilen 1000 liralık zamma sert tepki! "Çocuğa harçlık verir gibi, alay eder gibi"

Yayınlanma:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emeklilere verilen 1.000 liralık zammı sert sözlerle eleştirdi. “Çocuğa harçlık verir gibi, alay eder gibi” diyen Özel, bu artışın beklentileri karşılamadığını söyledi. Yetersiz zam nedeniyle Meclis’te başlatılan “emekli nöbeti”nin süreceğini, kabul edilebilir bir düzenleme yapılana kadar geri adım atmayacaklarını vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM’de başlattığı “emekli nöbeti”ne dair açıklamalarda bulundu. Milletvekillerinin seçim bölgelerinde olmaları gerekirken Meclis’te nöbet tuttuklarını belirten Özel, şunları söyledi:

  • “Milletvekillerimizin de normalde seçim bölgelerinde olmaları gerektiği bir zamanda hep beraber Meclis’te nöbet tutuyorlar. Çünkü emeklilerle ilgili 18.975 liralık maaş, buna karşı toplumda oluşan infial, itirazlar... Bizim de ana muhalefet partisi olarak Meclis’i terk etmeyerek burada bir düzenleme yapılıp da bu maaşlar hiç olmazsa telafi edici bir noktaya gelene kadar kamuoyunun dikkatini buraya çekmek ve iktidar partisini, ittifak ortaklarını bu konuda harekete geçirmek istedik.”

"1000 LİRA İÇİN MECLİS TOPLUYORLAR, ÇOCUĞA HARÇLIK VERİR GİBİ"

Hükûmetin tepkiler üzerine harekete geçtiğini ama sonucu “yetersiz” bulduklarını vurgulayan Özel, şöyle devam etti:

  • “Bir ölçüde maksat hasıl oldu, harekete geçtiler ama daha sonra dağ fare doğurdu. Dediler ki cuma günü kanun teklifimizi vereceğiz. Buna memnun olduk. Sonra 19.000 lira olan maaşı 20.000 lira yapıyorlar. 1.000 lira! Sadece 1.000 lira için, yani 81 ilden seçilmiş 600 milletvekili gelecek buraya ve bu büyük beklentiye karşı 1.000 lira verecek.
  • Çocuğa harçlık verir gibi, alay eder gibi. Bu yapılan iş yasama faaliyeti değildir. Yasak savma faaliyetidir.”

"KABUL EDİLEMEZ BİR TEKLİF"

Sunulan teklifin ne gerçekçi ne de sorunu çözen bir öneri olduğunu vurgulayan Özel, “Toplumdaki beklentiyi anlamayan, meseleyi kavramayan sadece ve sadece mış gibi yapan bir teklifle karşı karşıyayız. Bunu kabul etmemiz mümkün değil” dedi.

Son Dakika | CHP'den AKP'nin emekli maaşı kararına ilk tepki Meclis nöbetinden!Son Dakika | CHP'den AKP'nin emekli maaşı kararına ilk tepki Meclis nöbetinden!

Önerilen zam oranını da eleştiren Özel şunları söyledi:

  • “Eğer teklif gerçekten olabilecek bir noktada olsaydı, emeklilere örneğin beşer altışar bin lira seyyanen zam verip, hiç değilse hak ettikleri bir asgari ücrete yaklaşan bir noktada olsaydı belki gelecek haftaki çalışmalara kadar arkadaşlarımız giderdi ama bu 1.000 liralık yapılacak çalışma gerçekten kabul edilebilir bir noktada değil. Arkadaşlarımız Meclis nöbetini sürdürecekler.”

g-srflzwyaaxr8y.jpg

NÖBET NE ZAMAN SONA ERECEK?

Özgür Özel, nöbetin süresine ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

  • “Biz önümüzdeki hafta Meclis’in çalıştığı günlerde Meclis’te sözümüzü söylemeye devam edeceğiz. Meclisi bir kez daha kapatıp bu kanunu çıkarmadan giderlerse biz tekrar nöbetimizi sürdüreceğiz. Meclis açılana kadar salı gününe kadar arkadaşlarımız nöbette. Salı, çarşamba, perşembe Meclis çalışırken çalışmalara katılacaklar. Perşembe günü eğer bu kanunu çıkarmadan giderlerse arkadaşlarımız nöbete devam edecek. Yani bu Meclisi kapatıp gittiklerinde biz kapatılmasına izin vermeyeceğiz.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
Siyaset
Ahmet Hakan Mehmet Akif ve Veyis Ateş'in atışmasına böyle daldı
Ahmet Hakan Mehmet Akif ve Veyis Ateş'in atışmasına böyle daldı
CHP'den Ekol TV'nin kapanması hakkında dört kritik soru
CHP'den Ekol TV'nin kapanması hakkında dört kritik soru