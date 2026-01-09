Son Dakika | CHP'den AKP'nin emekli maaşı kararına ilk tepki Meclis nöbetinden!

AKP’nin en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liradan 20 bin liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunmasının ardından, Cumhuriyet Halk Partisi’nden ilk tepki Meclis’teki "Emekli Nöbeti"nden geldi.

CHP heyeti adına konuşan Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, açıklanan rakamı sert bir dille eleştirerek, bu teklifi kabul etmeyeceklerini duyurdu. Karasu, iktidarın yaklaşımını "ölümü gösterip sıtmaya razı etmek" olarak nitelendirdi.

"1000 LİRALIK İYİLEŞTİRME ÇÖZÜM DEĞİLDİR"

Açıklanan 20 bin liralık rakamın açlık sınırının neredeyse üçte ikisine denk geldiğini vurgulayan Karasu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün açıklamış oldukları rakam ölümü gösterip sıtmaya razı etme rakamıdır. Bu rakamlar, açıklanan rakamlar 16,5 milyon emeklinin derdine çare değildir. Onun yoksulluğuna çare değildir. Zaten sistem gereği rakam 18 bin 940 civarında olacaktı. Yani 1.000 liralık bir iyileştirme emeklinin hiçbir sorununa çözüm olmayacaktır."

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRETE EŞİTLENMELİ"

CHP’nin tavrının başlangıçtan itibaren net olduğunu belirten Karasu, partisinin talebini yineledi. Asgari ücretin en az 39 bin lira olması gerektiğini savunduklarını hatırlatan Karasu, "En düşük emekli maaşının da bir asgari ücrete eşitlenmesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin talebidir" dedi.

Karasu, sistemdeki çarpıklığa da dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bu açıklanan rakam aslında 16,5 milyon emekliye neredeyse sürekli en düşük emekli maaşı üzerinden yapılan zamlarla birlikte, sürekli en düşük emekli maaşı alan emekli sayısını artırmaktadır. Yani 4 milyon kişi en düşük emekli maaşından faydalanıyordu, şimdi bu rakam 5 milyona çıkıyor. Yapılması gereken tüm emekliye verilmesi gereken bir seyyanen zamdır. Sürekli en düşük emekli maaşı üzerinden yapılan oynamalar, düzeltmeler 16,5 milyon emeklinin en düşük emekli maaşına mahkum edilmesidir. Nasıl Türkiye'deki çalışma hayatındaki çalışanlarımızın büyük çoğunluğu asgari ücrete mahkum ediliyorsa, burada da emekli maaşlarını en düşük rakam üzerinden ayarlamaya çalışıyorlar."

"EMEKLİ TORUNUNDAN KAÇIYOR"

Türkiye’deki 16,5 milyon emeklinin ortalama maaşının 23 bin 500 lira olduğunu ve emeklilerin yüzde 90’ının açlık sınırının altında yaşadığını belirten Karasu, emeklilerin yaşadığı sosyal travmayı şu sözlerle anlattı:

"Bununla emeklinin yaşama şansı kalmamıştır, geçinme şansı kalmamıştır. Bizim emeklilerimiz bayramlarımızı, Kurban ve Ramazan Bayramlarını iple çekerlerdi. Çünkü komşularının çocukları gelir, torunları gelir; onların bayramını kutlar, ellerini öper, onlar da ceplerinden çıkarıp harçlık verir, hediyeler verirdi. Şu anda emeklilerimiz torunlarını görmemek için uğraşmaktadır, torunlarından kaçmaktadır. Emeklilerimiz bir sosyal yardım almadan, herhangi bir kurumdan destek almadan, ikinci bir işte çalışmadan yaşantısına devam edememektedir. Bu şartlarda bizim bu rakamları kabul etme durumumuz söz konusu değildir."

MECLİS'TE "HAYIR" OYU VERİLECEK

Teklifin önümüzdeki hafta Meclis gündemine geldiğinde CHP’nin tavrının ne olacağına ilişkin soruya Karasu, net bir şekilde "Hayır" diyeceklerini belirtti.

Karasu, "Bu rakamlara tabii ki hayır diyeceğiz. Yani bu rakamlarla emeklinin yaşama şansı kalmamıştır. Cumhuriyet Halk Partisi, önümüzdeki hafta meclise bu teklif geldiğinde kendi tekliflerini sunacak, kendi taleplerini mecliste dile getirecek ve bununla ilgili de mücadelesini mecliste de, sokaklarda da, meydanlarda da dile getirmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"MÜCADELE MEYDANLARA TAŞINACAK"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Beykoz mitingindeki sözlerini hatırlatan Karasu, nöbetin ve mücadelenin kapsamını şöyle açıkladı:

"Genel Başkanımız mitingde belirtti; emeklinin onurlu bir yaşam mücadelesine katkı sunana kadar, emeklinin bu ülkede en azından gece yatağında rahat uyuyabilmesi için mücadelemize devam edeceğiz. Tabii ki mücadele alanımız sadece mecliste olmayacak. Biz bu mücadelemizi meydanlarda, sokaklarda da sürdürmeye devam edeceğiz."

Emekli derneklerinin de desteğini aldıklarını belirten Karasu, "Bugün çok sayıda emekli derneğimiz muhalefet kulisine geldiler. Bize desteklerini ifade ettiler. Bizler de aynı şekilde tabii ki sadece TBMM'de değil, Anadolu'nun dört bir yanında emeklilerle buluşacağız, vatandaşlarımızla buluşacağız ve bu mücadeleyi sokaklara, meydanlara taşıyacağız" dedi.

"AKP MİLLETVEKİLLERİ BİLE UTANARAK DURUYORDU"

AKP Grup Başkanı tarafından yapılan açıklama sırasındaki atmosfere de değinen Karasu, iktidar milletvekillerinin durumunu şöyle gözlemledi:

"Sayın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Grup Başkanı tarafından açıklama yapılırken yanında iki tane milletvekili vardı. Milletvekillerinin yüz ifadesine bakarsanız, açıklanan rakamı kendilerinin bile utanarak, sıkılarak orada durduklarını görmüş olursunuz. Bu rakamlar topluma anlatılacak, insanlara anlatılabilecek rakamlar değildir."

"POŞETE YÜZDE 100 ZAM EMEKLİYE HAYAL SATMA"

Verilen zammın yetersizliğini somut örneklerle eleştiren Karasu, market poşetlerine gelen zammı hatırlattı:

"Verilen 1.000 TL artık iki kişinin herhangi bir normal lokantada bir öğün yemek parasıdır. İnsanların bu rakamlarla yaşama şansı kalmamıştır. Siz tutacaksınız poşete bile yüzde 100 zam yapacaksınız ama emekliye vermiş olduğunuz 1.000 lirayı büyük bir zammış gibi, bir haftadır 'bir düzeltme yapacağız', 'bir fark vereceğiz' noktasında emekliyi bir beklentiye sokup yine emekliye hayal satmışlardır, emekliyi yine aldatmışlardır."

NÖBETTEKİ CHP HEYETİ

Ulaş Karasu, açıklamayı Meclis’teki nöbeti sürdüren geniş bir milletvekili grubuyla birlikte yaptı. Karasu, nöbetteki isimleri şöyle sıraladı:

"İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İzmir Milletvekili Salih Uzun, Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, Bolu Milletvekili Türker Ateş, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, İstanbul Milletvekili Doğan Demir, Ankara Milletvekili Okan Konuralp ve ziyarete gelen Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek."