AKP'li isim 'emekli aylığı ödenmiyordu' demişti yanıt sert oldu

İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi toplantısında, milyonlarca emekliyi ilgilendiren aylıklar tartışma konusu oldu.

AKP Meclis Üyesi Zeynep Vurmaz Yiğit, emeklilerin yaşadığı derin yoksulluğu kabul etmesine rağmen, 20 bin liralık ödemelerin vaktinde yapılmasını büyük bir başarı gibi sundu. Yiğit’in, "Emekli maaşı düşük de olsa düzenli ödeniyor" sözleri ve geçmiş dönemlere dair ifadeleri sosyal medyada ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Özgür Erdursun'dan emekli aylığı yorumu: 'Kopukluğu gösteriyor'

MECLİSTEKİ SKANDAL SÖZLER VE GERÇEKLER

Meclis kürsüsünde konuşan Yiğit, emekli aylıklarının bütçe imkanlarına göre belirlendiğini savunarak, ödemelerin "zamanında ve istikrarlı" olmasından gurur duyduğunu dile getirdi. Yiğit, konuşmasında CHP dönemini hedef alarak şu iddialarda bulundu:

"CHP'nin yönettiği dönemde emekliler maaşlarını dahi doğru düzgün alamıyor, aylarca beklemek zorunda kalıyordu. Emekli kuyruklarını burada bilmeyen yoktur. Yani bunu da unuttuysanız bilmiyorum yani... Emekli maaşlarının aylarca ödenmediği dönemleri biliyoruz. Bugün ise emeklilerimiz en azından maaşını hangi gün alacağını biliyor ve devletine güvenebiliyor."

AZİZ ÇELİK’TEN SERT YANIT: “MİLLETİ APTAL SANIYORLAR”

AKP'li Yiğit'in bu sözlerine çalışma ekonomisi uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik’ten çok sert bir yalanlama geldi.

Çelik, Türkiye tarihinde en ağır ekonomik krizlerin yaşandığı yıllarda dahi emekli ve memur maaşlarının ödenmemesi gibi bir durumun yaşanmadığını belirterek, Yiğit’in açıklamalarını "pür cehalet" olarak tanımladı. Çelik şu ifadeleri kullandı: