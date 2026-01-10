AKP'li isim 'emekli aylığı ödenmiyordu' demişti yanıt sert oldu

AKP'li isim 'emekli aylığı ödenmiyordu' demişti yanıt sert oldu
Yayınlanma:
AKP'li meclis üyesinin emekli aylıkları için, "CHP'nin yönettiği dönemde emekliler maaşlarını dahi doğru düzgün alamıyor, aylarca beklemek zorunda kalıyordu" sözlerine ekonomiyi iyi bilen profesörden yanıt geldi. Aziz Çelik, bu sözlerin insanları "aptal yerine koymak" olduğunu ve yalan olduğunu söyledi. Çelik büyük 2001 krizinde bile emekli ve memur maaşlarının ödendiğini söyledi.

İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi toplantısında, milyonlarca emekliyi ilgilendiren aylıklar tartışma konusu oldu.

AKP Meclis Üyesi Zeynep Vurmaz Yiğit, emeklilerin yaşadığı derin yoksulluğu kabul etmesine rağmen, 20 bin liralık ödemelerin vaktinde yapılmasını büyük bir başarı gibi sundu. Yiğit’in, "Emekli maaşı düşük de olsa düzenli ödeniyor" sözleri ve geçmiş dönemlere dair ifadeleri sosyal medyada ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Özgür Erdursun'dan emekli aylığı yorumu: 'Kopukluğu gösteriyor'Özgür Erdursun'dan emekli aylığı yorumu: 'Kopukluğu gösteriyor'

MECLİSTEKİ SKANDAL SÖZLER VE GERÇEKLER

Meclis kürsüsünde konuşan Yiğit, emekli aylıklarının bütçe imkanlarına göre belirlendiğini savunarak, ödemelerin "zamanında ve istikrarlı" olmasından gurur duyduğunu dile getirdi. Yiğit, konuşmasında CHP dönemini hedef alarak şu iddialarda bulundu:

"CHP'nin yönettiği dönemde emekliler maaşlarını dahi doğru düzgün alamıyor, aylarca beklemek zorunda kalıyordu. Emekli kuyruklarını burada bilmeyen yoktur. Yani bunu da unuttuysanız bilmiyorum yani... Emekli maaşlarının aylarca ödenmediği dönemleri biliyoruz. Bugün ise emeklilerimiz en azından maaşını hangi gün alacağını biliyor ve devletine güvenebiliyor."

AZİZ ÇELİK’TEN SERT YANIT: “MİLLETİ APTAL SANIYORLAR”

2021/11/02/yoksulluk-gida-enflasyonu.jpg

AKP'li Yiğit'in bu sözlerine çalışma ekonomisi uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik’ten çok sert bir yalanlama geldi.

Çelik, Türkiye tarihinde en ağır ekonomik krizlerin yaşandığı yıllarda dahi emekli ve memur maaşlarının ödenmemesi gibi bir durumun yaşanmadığını belirterek, Yiğit’in açıklamalarını "pür cehalet" olarak tanımladı. Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Neymiş efendim CHP’nin yönettiği dönemde emekliler aylarca aylık alamıyormuş ve bekliyormuş. Şimdi emekli aylığı azmış ama düzenli ödeniyormuş! Türkiye’de emekli aylıklarının ve memur maaşlarının ödenmemesi ve aylarca gecikmesi söz konusu olmadı. 2001 gibi büyük ekonomik kriz dönemlerinde bile memur maaşlarının veya emekli aylıklarının ödenmemesi gibi bir durum yaşanmamıştır. Bu iddia koskoca bir safsatadır, çarpıtmadır ve dahası pür cehalet ürünüdür."

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Ekonomi
Emeklilerden Söke'de eylem: Sadaka değil hakkımızı istiyoruz
Emeklilerden Söke'de eylem: Sadaka değil hakkımızı istiyoruz
DTSO açıkladı: Şirket kapanmaları görülmemiş seviyeye çıktı
DTSO açıkladı: Şirket kapanmaları görülmemiş seviyeye çıktı