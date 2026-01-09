Özgür Erdursun'dan emekli aylığı yorumu: 'Kopukluğu gösteriyor'

Özgür Erdursun'dan emekli aylığı yorumu: 'Kopukluğu gösteriyor'
En düşük emekli aylığı 20 bin TL olarak belirlendi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun ise milletvekili ve milletvekili emeklisi maaşların ile emekli aylıkları arasındaki uçuruma dikkat çekti.

Milyonlarca emeklinin beklediği yasal düzenleme nihayet Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Mevcut enflasyon farkına düzenleme ile eklenen destek sonrası en düşük emekli aylığı 20 bin TL olarak belirlendi.

AKP Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından sunulan teklifle, 2026 Ocak döneminden itibaren geçerli olacak yeni taban aylık rakamları netleşti.

Yüzde 18,48 zam ile en düşük emekli aylığı 20 bin liraya yükseltildi.

"KOPUKLUĞUN NET GÖSTERGESİ"

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, ise henüz zam netleşmemişken kulislerde konuşulan 2 binj liralık artış üzerinden emeklilerin temel sorunlarının neden çözülmediğini şu şekilde anlattı:

"Milletvekili aylığı yaklaşık 273 bin TL, emekli milletvekili aylığı ise 178 bin TL. Meclis'teki vekillerin %80'i bu iki maaşı birlikte alarak aylık 450 bin TL gelire sahip oluyor. Bu gelire sahip olanların, en düşük emekli aylığını sadece 2.000 TL artırarak sorun çözdüklerini sanması, siyasetçi ile toplum arasındaki kopukluğun en net göstergesidir."

EMEKLİ AYLIĞI SÜRECİ

Meclis Onayı: Kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek oylanacak.

Cumhurbaşkanı Onayı: Meclis'ten geçen metin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasına sunulacak.

Resmi Gazete: Onay sonrası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek ve Ocak ayı maaşlarına yetiştirilecek.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

