CHP'li Karasu: Faize lobilerine var emekliye yok

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eylemi kapsamında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Emekli dernekleri ve sendika temsilcilerinin de destek verdiği toplantıda Karasu, iktidarın ekonomi politikalarını, 2026 bütçesini ve emekli maaşlarına yapılan zam oranlarını sert bir dille eleştirdi.

"MECLİS'İ TERK ETMEME EYLEMİ SÜRÜYOR"

Basın toplantısının açılışında parti eylemine ve destek ziyaretlerine değinen Karasu, şunları söyledi:

"Partimizin dün gece saat 10.00’dan itibaren başlatmış olduğu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde başlatmış olduğu Meclis'i terk etmeme eylemi devam ediyor. Bugün sabah 10.00’dan itibaren çok sayıda emekli derneğimiz, sendikamız dayanışma duygularını iletmek için, yaşamış oldukları mağduriyetleri, sorunları bizlere aktarmak için Meclis'e geldiler, bizleri ziyaret ettiler. Öncelikle hepinize vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum."

SENDİKALARDAN DESTEK

Karasu, açıklamasına destek veren sivil toplum kuruluşlarını sıralayarak devam etti:

"Şu anda yanımızda Tüm Emekliler Sendikası, Bağımsız Emekliler Sendikası, Emekli Meclisleri Sendikası, Staj ve Çıraklık Mağdurları Federasyonu, Emeklilikte Adalet Derneği üyeleri ve başkanları yanımızdalar. Gün içinde de farklı derneklerimiz ve sendikalarımız destek açıklamalarında bulundular."

"BÜTÇEDE DEMİRDEN BETONDAN BAHSETTİLER EMEKLİNİN E'SİNİ ANMADILAR"

Bütçe görüşmelerinde emeklilerin yok sayıldığını vurgulayan Karasu, şu ifadeleri kullandı:

"Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Biz emeklilerimizin yaşamış olduğu mağduriyeti günlerdir dile getirdik. 2026 bütçesi görüşülürken hem komisyonda hem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bu bütçede emeklinin adının olmadığını, memurun, işçinin, asgari ücretlinin, kadınların, gençlerin, işsizlerin adının olmadığını ifade etmiştik. Bütçe görüşmelerinde Adalet ve Kalkınma Partisi’nin milletvekilleri, yetkilileri çıktılar; bütçede demirden, betondan bahsettiler ama emeklinin 'E'sini ağızlarına alamadılar. Bunun nedeninin bugünler olduğunu biliyorduk."

Son Dakika | CHP'den AKP'nin emekli maaşı kararına ilk tepki Meclis nöbetinden!

"EMEKLİLER AÇLIĞA VE SEFALETE MAHKUM EDİLDİ"

Aralık ayı enflasyon rakamları ve zam oranlarını eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı, şöyle konuştu:

"En son Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte emeklilerimiz açlığa, yoksulluğa, sefalete mahkum edildiler. Açıklanan rakam ile birlikte Bağ-Kur ve SGK emeklilerimize 12.19 oranında zam yapılacağı ortaya çıktı. Memur emeklilerinde durum onlardan farklı değil, onlara da yüzde 18 civarında bir zam, AKP iktidarı tarafından reva görüldü."

"20 BİN TL VERMEK UTANÇ VERİCİ BİR OLAYDIR"

En düşük emekli maaşı tartışmalarına ve iktidar vekillerinin tutumuna değinen Karasu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi’nin grup başkanı ve milletvekilleri çıktılar, Meclis'e sunmuş oldukları kanun teklifini ifade ettiler. Özellikle buradan belirtmek istiyorum; en düşük emekli maaşının 20.000 TL olması, emekliye verilen, en düşük emekliye verilen bir lüks değildir. Emekli bu ücret ile zaten açlığa, yoksulluğa mahkum edilmiştir. Açlık sınırının 30.000 liraya dayandığı, yoksulluk sınırının 100.000 lira olduğu bir ülkede 20.000 lira vermek utanç verici bir olaydır. Zaten grup başkanının yanında bulunan iki milletvekilinin yüz ifadesine bakarsanız, onların da ne kadar utandıkları, bu rakamlar açıklandığında basının kameralarına bakamadıklarını da görmüş olursunuz."

"ASGARİ ÜCRET TALEBİMİZ 39 BİN LİRAYDI"

CHP'nin asgari ücret ve emekli maaşı talebini hatırlatan Karasu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Evet değerli dostlar, Cumhuriyet Halk Partisi olarak ilk günden itibaren asgari ücretin 39.000 lira olmasını talep ettik. Bu rakam, öyle abartılmış bir rakam değildi. Bu rakam en azından asgari ücret ile yaşayan vatandaşlarımızın yaşam standartlarını, yaşantılarını belli bir ölçüde devam ettirebilecekleri bir rakamdı. Bunu vermediler. 28.075 lira olarak açıkladılar asgari ücreti. Biz, asgari ücretin 39.000 lira olması durumunda, en düşük emekli maaşının da bir asgari ücrete eşitlenmesini talep ettik ve bu talebimizi sürdürmeye devam ediyoruz."

"2002 İLE BUGÜN ARASINDAKİ UÇURUM"

İktidarın sıkça yaptığı geçmiş kıyaslamalarına atıfta bulunan Karasu, 2002 yılı verileriyle bugünü karşılaştırdı:

"2002 ile bugünü kıyaslamayı çok sevenler, bir de 2002 yılında asgari ücret ile en düşük emekli maaşını kıyaslasınlar. 2002 yılında asgari ücretin 1,5 katı olan emeklinin en düşük maaşı, bugün onun neredeyse yarısı konumuna düşürülmüştür. Bunu bu ülkenin emeklileri, emekçileri hak etmiyorlar."

"1000 LİRALIK ZAM BİR ÖĞLEN YEMEĞİ PARASI BİLE DEĞİL"

Emeklilerin ortalama maaş durumu ve yapılan zammın alım gücü karşısındaki erimesini anlatan Karasu, şunları kaydetti:

"16,5 milyon emeklinin ortalama maaşı 23.500 liradır. Bugün yapılan, sadece en düşük emekli maaşına yapılan 1.000 liralık zam, Ankara'da iki kişinin normal bir restorandaki bir öğlen yemek parası bile değildir. Ayrıca bu zamlar artık sadece en düşük emekliye değil, tüm emeklilere yapılmak zorundadır. Seyyanen zamlar verilmek zorundadır. Bu gidişle 16,5 milyon emekli, en düşük emekli maaşı ücreti alan bir konuma getirilecektir. Dün 4 milyon kişi en düşük emekli maaşından faydalanıyordu, bugün bu rakam 5 milyona yaklaştı. Demek ki AKP ne yapmak istiyor? Çalışma hayatındaki çalışan işçilerimizin tamamını asgari ücrete, emeklilerimizi de en düşük emekli maaşına mahkum etmeye çalışmaktadır."

"FAİZ LOBİLERİNE VAR EMEKLİYE YOK"

Bütçe dağılımındaki adaletsizliğe dikkat çeken Karasu, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Bunu kabul etmiyoruz. Bunu kabul etmeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunu kabul etmeyeceğiz. Emeklilerimiz bu verilen ücretleri kabul etmiyor. Bu sefalet, açlık ücretlerini bu ülkenin vatandaşları kabul etmiyor. Bu bütçeden nasıl faiz lobilerine 2.7 trilyon bütçe ayrılıyorsa, Kamu Özel İşbirliği projelerine, yap-işlet-devret projelerine, yandaş firmalara yüz milyarlarca kaynak ayrılıyorsa; bu ülkenin emeklisine verilen bu ücreti kabul etmiyoruz. Bununla mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz."

"MÜCADELEYİ HEP BERABER BÜYÜTECEĞİZ"

Karasu açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı:

"Bizler Meclis'te olmaya devam edeceğiz. Emeklilerimiz meydanlarda, alanlarda, sokaklarda olmaya devam edecekler ve hep beraber, hep beraber ülkemizi bu kötü gidişatına 'dur' diyeceğiz. Bu gelir dağılımındaki adaletsizliğe son vereceğiz. Bu mücadeleyi hep beraber büyüteceğiz. Hepinize geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum."