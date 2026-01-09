Emekli zam haberi beklerken AKP'li vekil reklam yaptı: Erzincan'ın tulumu balı bir de oteli meşhurmuş

TBMM Genel Kurulu, özel gündemde yer alacak işler, oylaması yapılacak işler, meclis soruşturması raporları görüşmek için toplandı. Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında başlayan genel kurul görüşmelerinde gündeme geçilmeden önce 3 milletvekili gündem dışı konuşmak için söz aldı.

AKP Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman'ın gündem dışı konulu konuşması tepkilere neden oldu.

EMEKLİ ZAM HABERİ BEKLERKEN AKP'Lİ VEKİL REKLAM YAPTI

Milyonlarca emekli, Meclis'ten gelecek en düşük emekli aylığı tutarı haberini beklerken Süleyman Karaman'ın gündeminde Erzincan'daki kayak oteli vardı.

CHP'nin asgari ücretin 39 bin liraya çıkarılması ve en düşük emekli aylığının da bu düzeye yükseltilmesi amacıyla "Meclis'i terk etmeme" eylemi sürerken kürsüye çıkan Karaman, sözü Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde açılan beş yıldızlı otele getirdi. Karaman, oteli ve restoranını "coşkuyla" açtıklarını ifade ederken tesis detaylarını anlattı.

İl Özel İdaresi ve özel girişimle açılan otelin bungalovlarından ve ne kadar lüks olduğundan bahseden Karaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binali Yıldırım ve bakanlara teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Karaman'ın tepki çeken konuşmasından bir gün sonra en düşük emekli aylığı, Aralık 2025 açlık sınırının 1.143 lira altında 20 bin lira olarak açıklandı. AKP Meclis Grup Başkanvekili Abdullah Güler 4 milyon 917 bin kişinin bu maaşı alacağını açıkladı.

ERZİNCAN'IN TULUMU BALI BİR DE OTELİ MEŞHURMUŞ

Millyonlarca asgari ücretli ve emekli açlık sınırının altında maaşlara mahkum kalırken AKP'li Süleyman Karaman, yapan bölgeye yatırım yapan şirketlerin adını tek tek saydı.

Şirketlerin yatırım yaptığı tesislere methiyeler düzen Karaman, Erzincan cazibe merkezi oluşunu şöyle anlattı:

"Erzincan tulum peyniri, Cimin üzümü, Erzincan balı, fasulyesi, kesme kadayıfı, sarucu ve yöresel tatlarıyla bugün artık sadece geçilen değil konaklanan, deneyimlenen ve tekrar gelinmek istenen bir turizm destinasyonu olma yolunda hızla ilerlemektedir."