"Geçinemiyoruz" demek için yürüdüler

"Geçinemiyoruz Platformu" üyeleri, Karadeniz Ereğli'de emekli aylıkları ile asgari ücrete yapılan zammı protesto yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından yapılan açıklamada, "vergide, gelirde ve bölüşümde adalet" istendi.

Yürüyüşe CHP, İYİ Parti, Sol Parti, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Eğitim Sen, Eğitim-İş, Emekli Meclisleri Sendikası, Çevre Gönüllüleri Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Erdemir Vakfı ile Erdemir Emeklileri Derneği temsilcileri katıldı.

Yürüyüşün tamamlanmasının ardından Geçinemiyoruz Platformu adına kamuoyuna yönelik basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, asgari ücretle geçinmeye çalışanlar, yaşamını emekli aylığıyla sürdürenler, dul ve yetim maaşına mahkum edilenler ile mevcut ekonomik düzene itiraz eden yurttaşlar adına söz alındığı ifade edildi.

Türkiye'de ilk kez asgari ücrete yapılan artışın açlık sınırının altında kaldığı anımsatılan açıklamada, açlık sınırının 30 bin lira, yoksulluk sınırının ise 98 bin lira olduğu, buna karşın asgari ücretin 28 bin 75 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

Emekliler, 65 yaş aylığı alan yurttaşlar ile dul ve yetim maaşıyla yaşamını sürdürmeye çalışan kesimlerin içinde bulunduğu koşulların giderek ağırlaştığı belirtilen açıklamada, bu gelirlerle yaşamın sürdürebilir olmaktan çıktığı, yıllarca çalışıp prim ve vergi ödeyen emeklilere ve hak sahiplerine sefalet düzeyinde maaşların reva görüldüğü ifade edildi.

En düşük emekli aylığının geçmişte asgari ücretin üzerindeyken, bugün asgari ücretin gerisine düştüğü hatırlatılan açıklamada, 2008'de yapılan düzenleme uygulanmamış olsaydı en düşük emekli maaşının bugün 46 bin liraya ulaşacağı belirtildi.

"GELİR ADALETSİZLİĞİNİN SORUMLUSUSU EMEKÇİLER DEĞİL"

Açıklamada, insanca yaşanabilecek bir ücretin devlete yük olarak gösterilmesinin kabul edilemeyeceği dile getirilen açıklamada; emekli, dul ve yetim aylıklarının görmezden gelindiği görüşü paylaşıldı.

Yıllarca ödenen primlerin ve vergilerin bugün insanca bir yaşam sürmek için yatırıldığı vurgulanan açıklamada, milletvekili maaşları, kamuda birden fazla maaş alan yöneticiler ile vergi ve prim borçları silinen sermaye çevrelerine dikkat çekildi ve gelir adaletsizliğinin sorumlusunun emekçiler olmadığı ifade edildi.

Vergide, gelirde ve bölüşümde adalet istenen açıklamada, devletin resmi verilerine göre 17 milyon 912 bin yurttaşın sosyal yardımlara muhtaç durumda yaşadığı aktarıldı. Barınma ve gıda yardımı alanlar arasında emekliler ile dul ve yetimlerin de bulunduğu ifade edilen açıklamada, birçok kentte kira bedellerinin asgari ücrete yaklaştığına dikkat çekildi.

Milli gelirden emeklilere ve emekçilere düşen payın neden "açlık ve yoksulluk" olduğu sorularn açıklamada, ülkede üretilen her değerde emekçilerin katkısına dikkat çekildi.

Açıklamada, bir zamanlar Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), ERDEMİR, termik santral ve SEKA ile emeğin başkenti olarak anılan Zonguldak'ın, bugün emekliler ve işsizlerle anılmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Basın açıklaması, "Geçim yoksa seçim var", "Oy moy yok" ve "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganlarının atılmasıyla tamamlandı.