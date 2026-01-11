Motorine zammın eli kulağında!

Motorine zammın eli kulağında!
Yayınlanma:
Motorine 1 lira 8 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor. Zammın salı gününden itibaren pompaya yansıması bekleniyor.

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının dalgalanması, döviz kurlarıyla beraber akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkisini sürdürmeye devam ediyor. Son olarak ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısı ve devlet başkanını esir olarak kaçırmasının ardından ham petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, iç piyasada motorin grubuna indirim olarak yansımıştı.

Akaryakıtta tabela değişti: İndirim büyük!Akaryakıtta tabela değişti

10 Ocak tarihinde gelen indirim ile beraber motorinin litre fiyatında 80 kuruşluk indirim pompaya yansımıştı.

YİNE ZAM GELİYOR...

Daha yeni indirim gelen motorinde bu defa zam kapıda. NTV'nin haberine göre; motorinin litre fiyatına Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,08 lira zam gelmesi bekleniyor.

2023/09/11/akaryakit-fiyatlari.jpg

AKARYAKIT FİYATLARI

İndirim sonrası 10 Ocak 2026 Cumartesi gününe ait akaryakıt fiyatları şu şekilde olmuştu:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 53.17 TL

Motorin litre fiyatı: 53.68 TL

LPG litre fiyatı: 29.29 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 53.01 TL

Motorin litre fiyatı: 53.52 TL

LPG litre fiyatı: 29.69 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.04 TL

Motorin litre fiyatı: 54.78 TL

LPG litre fiyatı: 29.17 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.37 TL

Motorin litre fiyatı: 55.05 TL

LPG litre fiyatı: 29.09 TL

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Ekonomi
"Geçinemiyoruz" demek için yürüdüler
"Geçinemiyoruz" demek için yürüdüler
Emeklilerden Söke'de eylem: Sadaka değil hakkımızı istiyoruz
Emeklilerden Söke'de eylem: Sadaka değil hakkımızı istiyoruz