Motorine zammın eli kulağında!

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının dalgalanması, döviz kurlarıyla beraber akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkisini sürdürmeye devam ediyor. Son olarak ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısı ve devlet başkanını esir olarak kaçırmasının ardından ham petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, iç piyasada motorin grubuna indirim olarak yansımıştı.

Akaryakıtta tabela değişti

10 Ocak tarihinde gelen indirim ile beraber motorinin litre fiyatında 80 kuruşluk indirim pompaya yansımıştı.

YİNE ZAM GELİYOR...

Daha yeni indirim gelen motorinde bu defa zam kapıda. NTV'nin haberine göre; motorinin litre fiyatına Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,08 lira zam gelmesi bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI

İndirim sonrası 10 Ocak 2026 Cumartesi gününe ait akaryakıt fiyatları şu şekilde olmuştu:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 53.17 TL

Motorin litre fiyatı: 53.68 TL

LPG litre fiyatı: 29.29 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 53.01 TL

Motorin litre fiyatı: 53.52 TL

LPG litre fiyatı: 29.69 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.04 TL

Motorin litre fiyatı: 54.78 TL

LPG litre fiyatı: 29.17 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.37 TL

Motorin litre fiyatı: 55.05 TL

LPG litre fiyatı: 29.09 TL